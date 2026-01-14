Городовой / Город / Умер Шамшин — Театр кукол Образцова лишился своего музыкального гения
Умер Шамшин — Театр кукол Образцова лишился своего музыкального гения

Опубликовано: 14 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
Умер Шамшин — Театр кукол Образцова лишился своего музыкального гения
Умер Шамшин — Театр кукол Образцова лишился своего музыкального гения
Городовой ру

Шамшин значительно поспособствовал обновлению оркестра театра.

В Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова сообщили о кончине Николая Шамшина. Музыкальный руководитель театра ушёл из жизни в возрасте 51 года 13 января.

В объявлении коллектива говорится:

«На 52-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра Николай Евгеньевич Шамшин. Замечательный человек, настоящий профессионал, одаренный композитор и аранжировщик, великолепный музыкант».

Во время своей работы в театре Шамшин участвовал в восстановлении оркестра и возвращении к жизни партитур для классических спектаклей. Помимо этого, он также создавал новые музыкальные записи для постановок. Среди его умений — искусная игра на бас-гитаре и контрабасе.

Шамшин значительно обогатил репертуар театра, соединяя элементы джазовой культуры с классическим наследием. Его произведения вдохновляли труппу и дополняли спектакли особым музыкальным звучанием. Коллеги отмечают неизменное профессиональное отношение композитора и его преданность своему делу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
