Умер Шамшин — Театр кукол Образцова лишился своего музыкального гения

В Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова сообщили о кончине Николая Шамшина. Музыкальный руководитель театра ушёл из жизни в возрасте 51 года 13 января.
В объявлении коллектива говорится:
«На 52-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра Николай Евгеньевич Шамшин. Замечательный человек, настоящий профессионал, одаренный композитор и аранжировщик, великолепный музыкант».
Во время своей работы в театре Шамшин участвовал в восстановлении оркестра и возвращении к жизни партитур для классических спектаклей. Помимо этого, он также создавал новые музыкальные записи для постановок. Среди его умений — искусная игра на бас-гитаре и контрабасе.
Шамшин значительно обогатил репертуар театра, соединяя элементы джазовой культуры с классическим наследием. Его произведения вдохновляли труппу и дополняли спектакли особым музыкальным звучанием. Коллеги отмечают неизменное профессиональное отношение композитора и его преданность своему делу.
