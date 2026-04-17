Унылой пеларгонии – важнее всего: 1 ложка и 5 таблеток – буйный рост цветоносов обеспечен
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Унылой пеларгонии – важнее всего: 1 ложка и 5 таблеток – буйный рост цветоносов обеспечен

Опубликовано: 17 апреля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как стимулировать цветение герани

Чтобы получить долгожданные цветы на любимой герани, цветоводы готовы идти на разные ухищрения. В ход идут даже специи. Куркума, как оказалось, хороша не только для плова, но и для пеларгонии. Цветоводы со стажем, включая агронома Ксению Давыдову, "уговаривают" цветок с ее помощью пышно цвести.

Куркума насыщает почву аминокислотами, витаминами и микроэлементами, которые пеларгония легко усваивает. Кроме того, куркума обладает природными антисептическими свойствами и защищает растение от грибковых инфекций. Корни становятся крепче, листья — зеленее, а цветение — обильнее.

Как приготовить и применять

Рецепт простой и недорогой.

  • Разведите 1 чайную ложку куркумы в 1 литре тёплой воды. Хорошо перемешайте, чтобы порошок растворился.
  • Для усиления эффекта добавьте 5 таблеток растолченного глицина. Он помогает корням лучше усваивать питательные вещества из почвы.
  • Поливайте пеларгонию полученным раствором строго под корень, по влажной почве. На один куст — по 3–5 столовых ложек.
  • Повторяйте процедуру раз в две недели в период активного роста и бутонизации.

Эффект достигает быстро, отмечают цветоводы. Через 2–3 подкормки даже унылая пеларгония обычно выбрасывает новые цветоносы, а соцветия становятся крупнее и ярче.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью