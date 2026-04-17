Унылой пеларгонии – важнее всего: 1 ложка и 5 таблеток – буйный рост цветоносов обеспечен

Чтобы получить долгожданные цветы на любимой герани, цветоводы готовы идти на разные ухищрения. В ход идут даже специи. Куркума, как оказалось, хороша не только для плова, но и для пеларгонии. Цветоводы со стажем, включая агронома Ксению Давыдову, "уговаривают" цветок с ее помощью пышно цвести.
Куркума насыщает почву аминокислотами, витаминами и микроэлементами, которые пеларгония легко усваивает. Кроме того, куркума обладает природными антисептическими свойствами и защищает растение от грибковых инфекций. Корни становятся крепче, листья — зеленее, а цветение — обильнее.
Как приготовить и применять
Рецепт простой и недорогой.
- Разведите 1 чайную ложку куркумы в 1 литре тёплой воды. Хорошо перемешайте, чтобы порошок растворился.
- Для усиления эффекта добавьте 5 таблеток растолченного глицина. Он помогает корням лучше усваивать питательные вещества из почвы.
- Поливайте пеларгонию полученным раствором строго под корень, по влажной почве. На один куст — по 3–5 столовых ложек.
- Повторяйте процедуру раз в две недели в период активного роста и бутонизации.
Эффект достигает быстро, отмечают цветоводы. Через 2–3 подкормки даже унылая пеларгония обычно выбрасывает новые цветоносы, а соцветия становятся крупнее и ярче.
