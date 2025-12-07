Урок физкультуры обернулся проверкой СК: травмирован 12‑летний петербуржец

В одном из лицеев Санкт-Петербурга ребёнок получил травмы во время занятия по физкультуре. Как сообщили представители Следственного комитета, во время урока ученик упал с каната, высота которого составляла около трёх метров.
В результате этого падения школьник получил компрессионные переломы сразу восьми позвонков. Следователь организовал необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются причины произошедшего и проверяются действия педагогов. Вся полученная информация учитывается для выяснения картины случившегося.