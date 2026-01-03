Ушёл из жизни Андрей Хорошев — актёр с говорящей фамилией

Российский актёр, режиссёр и сценарист Андрей Хорошев, также известный как Андрей И., ушёл из жизни на 67-м году. Информацию о его смерти сообщил Евгений Сидоренко, глава администрации Гагаринского округа города Якутска.
В публикации подчёркивается значительный вклад Хорошева в развитие туристического направления Якутии. По словам Сидоренко, "Андрей Федорович Хорошев (Андрей И) неоднократно награждался благодарственными письмами от городской администрации и думы". Также отмечается его педагогическая и просветительская деятельность.
Андрей Хорошев появился на свет 29 июня 1959 года в посёлке Нахабино Московской области. Изначально он освоил инженерную профессию в Московском авиационном институте. В 1990 году с отличием завершил обучение на режиссёрском факультете ВГИКа.
Широкая публика запомнила Хорошева по 13 ролям, сыгранным им на телевидении и в кино. Наиболее известные из них — образ врача в телесериале «Доктор Живаго» и роль атамана Семёнова в исторической драме «Адмиралъ».
В режиссуре Андрей Хорошев проявил себя в нескольких проектах. Среди его работ — фильмы «Конструктор красного цвета» и «S.O.S. Спасите наши души». Достижения в этих сферах неоднократно отмечались профессиональным сообществом.
