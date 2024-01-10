Увезите живую новогоднюю елку на дачу: агроном объяснил, как она может пригодиться

Отстоявшая все праздники живая ель, как правило, отправляется на пункты переработки или в мусорный бак. Владельцы собственных огородов таким образом допускают ужасную ошибку. Новогоднее дерево стоит отвезти на дачу. Там оно принесет колоссальную пользу.

Агроном Вячеслав Хондырев посоветовал измельчить растение с помощью специального шредера, но для этого придется заплатить за услугу рабочим. К весне полученные щепки получится превратить в животворящую мульчу. Ель можно использовать и в целом виде, правда, тогда эффекта придется ждать дольше.

«Люди боятся так делать из-за опилок. Хотя их опасаться не стоит, ведь это та самая органика, которой земле зачастую не хватает. Еще дерево можно сжечь и использовать золу как удобрение, хотя законодательство в некоторых населенных пунктах запрещает такие манипуляции», — уточнил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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