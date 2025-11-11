Городовой / Город / В центре Петербурга вырастет отель на 166 номеров: как в сердце города найдется место еще сотням постояльцев
В центре Петербурга вырастет отель на 166 номеров: как в сердце города найдется место еще сотням постояльцев

Опубликовано: 11 ноября 2025 10:10
Global Look Press / Serguei Fomine

Девятиэтажное здание будет иметь общую площадь 15 тысяч квадратных метров.

Рядом с Невским проспектом в Петербурге появится новый гостиничный комплекс. Управляющая компания «Сити» займётся разработкой документации по планировке этой территории, пишет РБК.

Комитет по градостроительству и архитектуре утвердил распоряжение, касающееся подготовки проекта межевания участка площадью 8,1 гектара.

Подготовка проектной документации организована в два этапа: первый завершится к 30 января, второй — к 30 июля 2026 года. Ожидается, что здание будет девятиэтажным и площадью 15 тысяч квадратных метров.

Летом 2024 года управление «Сити» получило техническое задание на разработку плана, предполагающего строительство гостиницы категории «три звезды» на 166 номеров.

Ранее сообщалось, что к 2030 году Ленинградская область должна принять не менее 2,3 миллиона гостей.

Автор:
Юлия Аликова
