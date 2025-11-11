В центре Петербурга вырастет отель на 166 номеров: как в сердце города найдется место еще сотням постояльцев

Новости по теме

В Петербурге сняли свою версию «Во все тяжкие»: малоизвестный сериал со звездой «Слова пацана» и звездой «Оскара»

Перейти

Деньги за «слепую» грубость: Кушанашвили получал гонорар за оскорбления звёзд, не зная даже, кто зайдёт в студию

Перейти

Как оживят витрину Петербурга: Беглов раскрыл, что будет с фасадами по программе «Невский проспект»

Перейти

Красивая витрина Петербурга:﻿ почему жители города избегают Невский проспект

Перейти

Почему в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта

Перейти