В центре Петербурга вырастет отель на 166 номеров: как в сердце города найдется место еще сотням постояльцев

Рядом с Невским проспектом в Петербурге появится новый гостиничный комплекс. Управляющая компания «Сити» займётся разработкой документации по планировке этой территории, пишет РБК.
Комитет по градостроительству и архитектуре утвердил распоряжение, касающееся подготовки проекта межевания участка площадью 8,1 гектара.
Подготовка проектной документации организована в два этапа: первый завершится к 30 января, второй — к 30 июля 2026 года. Ожидается, что здание будет девятиэтажным и площадью 15 тысяч квадратных метров.
Летом 2024 года управление «Сити» получило техническое задание на разработку плана, предполагающего строительство гостиницы категории «три звезды» на 166 номеров.
Ранее сообщалось, что к 2030 году Ленинградская область должна принять не менее 2,3 миллиона гостей.