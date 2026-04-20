В чем разница между Верхним и Нижним парками в Петергофе?

Нижний парк и Верхний сад в Петергофе — две части дворцово-паркового ансамбля, созданные по замыслу Петра I, но имеющие разную историю, концепцию и атмосферу. Если Нижний парк — это грандиозный «парк фонтанов» с пышной архитектурой и масштабными водными композициями, то Верхний сад — более камерное пространство с регулярной планировкой и акцентом на зелень и скульптуры.
Нижний парк: царство фонтанов и дворцов
Площадь: около 102 га.
Концепция: парк создан как парадная резиденция с акцентом на водные аттракционы. Пётр I вдохновлялся Версалем и стремился воспроизвести в России пышный дворец, водные конструкции и геометрически выверенный парк.
Планировка: территория разделена на три части — центральную, западную и восточную. Главная ось — Морской канал и Большой каскад фонтанов. Все аллеи либо выходят к Финскому заливу, либо заканчиваются фонтаном.
Достопримечательности:
- Большой каскад — визитная карточка парка. В центре композиции — скульптура «Самсон, раздирающий пасть льва», символизирующая победу России в Северной войне. Каскад включает 64 фонтана и 255 скульптур.
- Дворец Монплезир на берегу залива, где Пётр I любил отдыхать.
- Фонтаны-шутихи в восточной части парка («Водяная дорога», «Елочки», «Зонтик», «Диванчики») — любимое место детей.
- Воронихинская колоннада и аллеи с другими фонтанами, например «Адам» и «Ева».
Верхний сад: от огорода до парадного входа
Площадь: 15 га.
Концепция: изначально сад имел хозяйственное назначение — здесь выращивали овощи (в том числе картофель, завезённый Петром I), пряные травы и разводили рыбу в прудах. Позже он стал парадным въездом в Петергоф.
Планировка: регулярный парк с геометрически выверенными аллеями, партерами, боскетами и скульптурами. В центре расположены три искусственных пруда с фонтанами, по бокам от центральной оси — два квадратных пруда, которые служат резервуарами для фонтанов Нижнего парка.
Достопримечательности:
- Фонтан «Нептун» — центральная композиция. Бронзовая скульптура морского бога в окружении коней, дельфинов и мифологических существ была создана в Нюрнберге в начале XVII века и позже приобретена для императорской резиденции. Считается, что «Нептун» олицетворял замыслы Петра I превратить Россию в великую морскую державу.
- Фонтаны «Дубовый» (самый первый в саду, создан в 1734 году) и «Межеумный».
- Солнечные часы — редкий пример сохранившегося садового прибора XVIII века.
- Трельяжные беседки и мраморные статуи, созданные Дж. Бонацца.
Оба парка входят в состав Государственного музея-заповедника «Петергоф» и являются частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.