Городовой / Вопросы о Петербурге / В чем разница между Верхним и Нижним парками в Петергофе?
В чем разница между Верхним и Нижним парками в Петергофе?

Опубликовано: 20 апреля 2026 15:50
 Проверено редакцией
парк, петергоф, статуя
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Нижний парк и Верхний сад входят в состав Государственного музея-заповедника «Петергоф» и являются частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нижний парк и Верхний сад в Петергофе — две части дворцово-паркового ансамбля, созданные по замыслу Петра I, но имеющие разную историю, концепцию и атмосферу. Если Нижний парк — это грандиозный «парк фонтанов» с пышной архитектурой и масштабными водными композициями, то Верхний сад — более камерное пространство с регулярной планировкой и акцентом на зелень и скульптуры.

Нижний парк: царство фонтанов и дворцов

Площадь: около 102 га.

Концепция: парк создан как парадная резиденция с акцентом на водные аттракционы. Пётр I вдохновлялся Версалем и стремился воспроизвести в России пышный дворец, водные конструкции и геометрически выверенный парк.
Планировка: территория разделена на три части — центральную, западную и восточную. Главная ось — Морской канал и Большой каскад фонтанов. Все аллеи либо выходят к Финскому заливу, либо заканчиваются фонтаном.

Достопримечательности:

  • Большой каскад — визитная карточка парка. В центре композиции — скульптура «Самсон, раздирающий пасть льва», символизирующая победу России в Северной войне. Каскад включает 64 фонтана и 255 скульптур.
  • Дворец Монплезир на берегу залива, где Пётр I любил отдыхать.
  • Фонтаны-шутихи в восточной части парка («Водяная дорога», «Елочки», «Зонтик», «Диванчики») — любимое место детей.
  • Воронихинская колоннада и аллеи с другими фонтанами, например «Адам» и «Ева».

Верхний сад: от огорода до парадного входа

Площадь: 15 га.

Концепция: изначально сад имел хозяйственное назначение — здесь выращивали овощи (в том числе картофель, завезённый Петром I), пряные травы и разводили рыбу в прудах. Позже он стал парадным въездом в Петергоф.

Планировка: регулярный парк с геометрически выверенными аллеями, партерами, боскетами и скульптурами. В центре расположены три искусственных пруда с фонтанами, по бокам от центральной оси — два квадратных пруда, которые служат резервуарами для фонтанов Нижнего парка.

Достопримечательности:

  • Фонтан «Нептун» — центральная композиция. Бронзовая скульптура морского бога в окружении коней, дельфинов и мифологических существ была создана в Нюрнберге в начале XVII века и позже приобретена для императорской резиденции. Считается, что «Нептун» олицетворял замыслы Петра I превратить Россию в великую морскую державу.
  • Фонтаны «Дубовый» (самый первый в саду, создан в 1734 году) и «Межеумный».
  • Солнечные часы — редкий пример сохранившегося садового прибора XVIII века.
  • Трельяжные беседки и мраморные статуи, созданные Дж. Бонацца.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
