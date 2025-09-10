Пьер де Голль рассматривает Москву и Санкт-Петербург как возможные места для жизни и продолжения своей деятельности.
Почему Россия?
Пьер де Голль, активно занимающийся продвижением духовных ценностей и сохранением традиций через свой фонд, видит в России идеальное место для своей миссии.
В беседе с «Известиями» он отметил, что как Москва, так и Петербург привлекают его возможностями для работы.
“Привлекает и Санкт-Петербург — там проходит более 30 крупных культурных событий в месяц”, — добавил он.
«Ценности подавлены в Европе»
Особое внимание Пьер де Голль уделил духовным ценностям.
“В Европе эти ценности полностью подавлены, что наносит большой ущерб воспитанию детей”, — отметил он.