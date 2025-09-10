Городовой / Город / Традиции, вера, патриотизм: почему Петербург манит семью потомка французского президента
Традиции, вера, патриотизм: почему Петербург манит семью потомка французского президента

Опубликовано: 10 сентября 2025 17:02
Пьер де Голль, его супруга
Пьер де Голль, внук первого президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя Международной премии мира Толстого, выразил желание переехать в Россию вместе со своей семьей.

Пьер де Голль рассматривает Москву и Санкт-Петербург как возможные места для жизни и продолжения своей деятельности.

Почему Россия?

Пьер де Голль, активно занимающийся продвижением духовных ценностей и сохранением традиций через свой фонд, видит в России идеальное место для своей миссии.

В беседе с «Известиями» он отметил, что как Москва, так и Петербург привлекают его возможностями для работы.

“Привлекает и Санкт-Петербург — там проходит более 30 крупных культурных событий в месяц”, — добавил он.

«Ценности подавлены в Европе»

Особое внимание Пьер де Голль уделил духовным ценностям.

“В Европе эти ценности полностью подавлены, что наносит большой ущерб воспитанию детей”, — отметил он.

Автор:
Ксения Пронина
Город
