В феврале все закончится: семьям могут запретить вторую льготную ипотеку

Опубликовано: 28 октября 2025 09:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Супруги получили возможность оформить две ипотеки, если в покупке квартиры задействован только один из них.

С 1 февраля 2026 года в стране планируют ввести ограничения, согласно которым одной семье будет доступна только одна льготная ипотека, сообщает «Интерфакс».

На сегодняшний день супруги могут воспользоваться двумя такими кредитами, если оформление происходит на одного из них. Однако предполагаемые нововведения обязывают обоих супругов быть созаёмщиками.

Исключением останется ситуация, когда у одного из супругов отсутствует российское гражданство.

Также до окончания 2025 года действуют прежние параметры по компенсациям по семейной ипотеке. С 1 января 2026 года эти параметры будут снижены на 0,5 процентного пункта.

Ставка по субсидированным кредитам на жильё в многоквартирных домах после изменений составит 2 процентных пункта. Для индивидуальных жилых строений компенсация составит 2,5 процентных пункта.

Ранее стало известно, что общая сумма задолженности по жилищным кредитам в России достигла 19,7 триллиона рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
