В каком стиле построен Таврический дворец в Санкт-Петербурге?

Таврический дворец в Санкт-Петербурге — выдающийся памятник русского классицизма. Он был построен в 1783–1789 годах по проекту архитектора Ивана Старова для князя Григория Потёмкина-Таврического. Дворец расположен на Шпалерной улице, в квартале между Потёмкинской и Таврической улицами. Позади него находится Таврический сад.

Архитектурные особенности

Таврический дворец — один из первых примеров классицизма в Петербурге. Здание имеет П-образную форму с двумя боковыми флигелями, которые образуют парадный двор. Центральный двухэтажный корпус увенчан плоским куполом на невысоком барабане. Главный фасад отмечен шестиколонным портиком дорического ордера, соответствующим главному входу. Фасады боковых корпусов, обращённые в сторону парадного двора, также имеют портики, но более скромные — четырёхколонные и без завершающих фронтонов.

Гладкие плоскости стен прорезаны высокими окнами и завершены антаблементом строгого рисунка с фризом из триглифов. Изысканная скромность и простота фасадов контрастируют с роскошью внутреннего убранства.

В архитектурный комплекс также входит дом садового мастера, построенный в 1793–1794 годах для Уильяма Гульда (садового мастера из Англии). Это двухэтажное здание с дорическим портиком на главном фасаде и полуротондой с круглым балконом на садовом фасаде.

Интерьеры

За главным вестибюлем располагалась ротонда, богато украшенная лепниной. Она была объединена широким проёмом с Белоколонным залом, за открытой двойной колоннадой которого находился зимний сад.

Среди парадных помещений — Картинный зал, Гобеленовая гостиная, Диванная, Китайский зал. Частично сохранилась художественная отделка этих помещений: полихромная роспись стен и плафонов, камины, фигурные печи.

Купольный зал — центральное помещение дворца. Его диаметр составляет 27 метров, а высота — 25 метров. В XVIII веке это было одно из крупнейших помещений в Европе без внутренних опор. Современники называли его «храмом солнца» за особую систему освещения через окна в куполе. Стены зала украшены живописными композициями кисти итальянского художника Джованни Батиста Скотти в стиле гризайль. По периметру расположены белые колонны с волютами, а с потолка свисает массивная люстра с сотнями стеклянных подвесов. Интересно, что потолок на самом деле плоский, а иллюзию купола создаёт роспись.

Екатерининский зал (Большая галерея) — самое большое помещение дворца. Его длина составляет 74,5 метра, а ширина — 14,9 метра. На момент постройки это был самый большой бальный зал в Петербурге и один из крупнейших в Европе. Здесь проходили торжественные приёмы и балы.

Сегодня Таврический дворец — штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.

