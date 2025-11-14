В Кудрово утвердили стоянки для электросамокатов: где теперь их можно ставить

В Кудрово определили районы, где организуют специальные места для стоянки электросамокатов.
Представители администрации Заневского поселения обнародовали перечень точек для размещения как частных, так и прокатных средств индивидуальной мобильности. Всего в городе насчитывается 22 подобных парковки.
Больше всего таких зон расположено на Европейском проспекте, где предусмотрено пять стоянок. Также четыре площадки выделено на улицах Ленинградская и Пражская, а на улице Столичной оборудуют три точки.
Напомним, в конце октября были утверждены два постановления, регулирующие общее число электросамокатов для аренды — максимальная планка составляет 600 транспортных средств. В этих же документах определён порядок их эксплуатации на территории Кудрово.
В соглашении впервые установлены чёткие требования для операторов проката, действующих в городе и Заневском поселении. В числе прочего указано, что на перемещение самокатов из неразрешённых зон компаниям даётся три часа. По прошествии этого времени транспорт отправляют на платные стоянки.
Ранее обсуждение по поводу новых ограничений на использование средств индивидуальной мобильности прошло в Кудрово.