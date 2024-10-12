История со счастливым концом: в Ленобласти спасатели пришли на помощь псу, упавшему в открытый люк

В Ленобласти спасли собаку, случайно провалившуюся в колодец. Благо, животное не ушиблось и не захлебнулось нечистотами. На дне было относительно сухо и чисто.

Telegram-канал «Первый питерский» сообщает, что пес с хозяйкой гуляли в безлюдном месте в Лодейном поле. Судя по всему, животное не было пристегнуто на поводок, потому и рухнуло в люк. Почему он не был прикрыт крышкой, другой вопрос.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Спустив в колодец лестницу, они освободили собаку из подземного плена. Травм и ушибов пес не получил.

Ранее спасатели вытаскивали собаку, застрявшую в железном заборе.

