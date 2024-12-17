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В Москве бутик — это модный магазин: в Петербурге слово приобрело другое значение

17 декабря 2024 14:32
В Москве бутик — это модный магазин: в Петербурге слово приобрело другое значение
В Москве бутик — это модный магазин: в Петербурге слово приобрело другое значение
Фото Городовой.ру

А после сленг укоренился и во всей стране.

Если вы хотя бы раз бывали на Ленинградском вокзале в Москве, то наверняка замечали там интересные плакаты, которые объясняют особенности языка Санкт-Петербурга. Это действительно полезная идея, ведь такие нюансы помогают приезжим быстрее освоиться и лучше понимать речь местных жителей.

Одно из ярких отличий — это подход к сокращению слов. Например, слово «бутерброд». Длинное и неудобное в разговорной речи, оно сокращается по-разному. В Москве его укорачивают до «бутер», а вот в Петербурге этот процесс приобретает более творческий характер: жители Северной столицы предпочитают говорить бу́тик или бу́дик.

И тут возникает интересный лексический парадокс! Если москвич увидит слово «бутик», он, скорее всего, подумает о модном магазине, где продают дорогую одежду или аксессуары. А у жителя северной столицы при виде этого слова заурчит в животе.

Эти различия в языке — отражение культурного многообразия городов. В одном слове заключены не только привычки речи, но и частичка характера: более «деловая» Москва и слегка романтичный Петербург. А какие петербургские слова удивили вас больше всего?

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургМосква
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