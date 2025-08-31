В Петербурге зацвели лотосы: сколько продержатся цветы в северном климате

В Ботаническом саду Петербурга зацвели лотосы, и увидеть их можно только в ближайшие недели. Как рассказал «Городовому» флорист и ботаник Андрей Филоненко, цветение происходит в викторной оранжерее — это историческая постройка, которой уже больше ста лет.
Здесь традиционно выращивают викторию амазонскую и другие водные растения, включая лотос орехоносный, привезённый из Юго-Восточной Азии.
По словам эксперта, сезон короткий: в конце сентября световой день сокращается, листья начинают отмирать, и оранжерея закрывается для посетителей до следующего лета.
Поэтому у петербуржцев и туристов есть буквально месяц, чтобы успеть увидеть цветение. В условиях оранжереи лотосы сохраняют свежесть дольше, чем на открытом воздухе, поскольку здесь выше влажность и нет прямого ультрафиолета.
Филоненко отмечает, что эффектны не только сами цветы с крупными лепестками, но и листья, которые поднимаются над водой и собирают капли, скатывающиеся как ртуть. После цветения на длинных цветоносах остаются коробочки с семенами — их часто используют во флористике и как декоративные сухоцветы.