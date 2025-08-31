Городовой / Общество / В Петербурге зацвели лотосы: сколько продержатся цветы в северном климате
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

В Петербурге зацвели лотосы: сколько продержатся цветы в северном климате

Опубликовано: 31 августа 2025 08:59
лотосы в Ботаническом саду
В Петербурге зацвели лотосы: сколько продержатся цветы в северном климате
Фото: Городовой.ру

Торопитесь, пока не замерзли.

В Ботаническом саду Петербурга зацвели лотосы, и увидеть их можно только в ближайшие недели. Как рассказал «Городовому» флорист и ботаник Андрей Филоненко, цветение происходит в викторной оранжерее — это историческая постройка, которой уже больше ста лет.

Здесь традиционно выращивают викторию амазонскую и другие водные растения, включая лотос орехоносный, привезённый из Юго-Восточной Азии.

По словам эксперта, сезон короткий: в конце сентября световой день сокращается, листья начинают отмирать, и оранжерея закрывается для посетителей до следующего лета.

Поэтому у петербуржцев и туристов есть буквально месяц, чтобы успеть увидеть цветение. В условиях оранжереи лотосы сохраняют свежесть дольше, чем на открытом воздухе, поскольку здесь выше влажность и нет прямого ультрафиолета.

Филоненко отмечает, что эффектны не только сами цветы с крупными лепестками, но и листья, которые поднимаются над водой и собирают капли, скатывающиеся как ртуть. После цветения на длинных цветоносах остаются коробочки с семенами — их часто используют во флористике и как декоративные сухоцветы.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще