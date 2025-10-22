Начало эпохи чистой воды в Петербурге: чем запомнилось 22 октября в истории города

День, когда в Петербурге рождались империи ювелирного искусства и фармацевтические знания.

22 октября в истории Северной столицы — дата, объединяющая эпохи и события, которые изменили облик города и оставили глубокий след в культуре и науке.

1730: гигантская гидротехническая стройка XVIII века

В 1730 году завершилось строительство Ладожского канала. Этот канал, «крупнейшее гидротехническое сооружение Европы», по словам современников, заложил основу для водного пути и развитию торговли.

Несмотря на глубину менее метра, были сооружены шлюзы в Шлиссельбурге и Новой Ладоге для обеспечения судоходства. Уже весной 1731 года по каналу начали ходить суда.

1822: первое в мире военное училище топографов

22 октября 1822 года открылось уникальное училище — «первое и единственное в России и мире военное училище топографов», созданное при Корпусе военных топографов.

Для офицерского чина требовалось пройти обучение и службу, а воспитанники частично комплектовались из военно-сиротских отделений. Это учреждение стало «фундаментом для профессионального роста военных картографов» России.

1842: ювелирное искусство Фаберже

В 1842 году Густав Фаберже открыл в Петербурге свою мастерскую, которую затем прославил его сын Карл.

В мастерской работали более пятисот мастеров из разных стран, а шедеврами стали знаменитые «драгоценные яйца» для императорского дома — их изготовили около пятидесяти.

«Шедевры Фаберже — символ утонченного мастерства и роскоши» — часто отмечают искусствоведы.

1858: шаг к комфорту и гигиене

Общество Санкт-Петербургских водопроводов получило устав 22 октября 1858 года «для доставления жителям чистой и свежей воды».

К 1864 году была построена сеть длиной 115 км, что стало прорывом в обеспечении города водой. Это было «одним из важнейших достижений городского благоустройства XIX века».

1919: рождение фармацевтической науки в Петербурге

22 октября 1919 года основан Химико-фармацевтический институт (ныне СПХФА). Его первым директором стал профессор Александр Семенович Гинзберг — «выдающийся реформатор фармацевтического образования».

Институт стал центром для подготовки специалистов и развитием медицинской науки.

1935: творческий дебют оперы «Тихий Дон» в Ленинграде

22 октября 1935 года в Малом оперном театре Ленинграда состоялась премьера оперы Ивана Дзержинского «Тихий Дон».

Роман М.А. Шолохова в то время был не завершен, поэтому творцы постановки самостоятельно выбрали судьбу главного героя, что стало уникальным экспериментом в советской театральной истории.

1942: отражение десанта на острове Сухо в 1942 году

Вечером 22 октября 1942 года советские войска отбили немецко-финский десант на острове Сухо, пытавшийся прервать жизненно важные коммуникации через Ладожское озеро.

По свидетельствам очевидцев, отражение атаки при поддержке авиации и флота стало «одной из ключевых побед в обеспечении блокады города».