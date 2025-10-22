«Бутерброд с килькой — деликатес олигарха»: почему рыба в Петербурге стала дороже чугунного моста

Как инфляция и зарплаты взвинтили цены на дары Балтики?

Северная столица, окруженная морем и реками, столкнулась с парадоксальной ситуацией — резким удорожанием рыбы.

По данным Росстата за сентябрь 2025 года, наблюдается серьезный рост цен, который особенно ощутим в бюджетном сегменте.

«Такими темпами бутерброд с килькой скоро станет не закуской бомжа, а деликатесом олигарха!», — негодуют петербуржцы.

421 рубль за селедку: Шокирующий рост цен, который бьет по самому бюджетному сегменту

Самое заметное подорожание коснулось базовых продуктов. Килограмм соленой сельди вырос на 27% по сравнению с прошлым годом, достигнув 421,5 рубля.

В сегменте мороженой неразделанной рыбы рост оказался еще более впечатляющим — 38%, и теперь килограмм стоит в среднем 343,4 рубля.

Мороженая разделанная рыба (исключая лососевые) подорожала на 41,6%, достигнув 563,9 рубля.

Лосось за 1125 рублей

Хотя дорогие позиции, такие как охлажденная рыба лососевых пород, прибавили в цене скромнее (всего 16%), их абсолютная стоимость остается заоблачной — 1125,5 рубля за килограмм.

В среднем же килограмм филе стоит 826,5 рубля, что на 33% выше, чем годом ранее.

Эксперты называют рост цен результатом «сразу нескольких факторов». В стоимость закладываются растущие расходы на добычу, хранение и доставку.

«Дорожает топливо, повысились налоги», — объясняют специалисты, указывая на общие инфляционные процессы.

Секрет экспортного спроса: Почему низкокачественная рыба продается россиянам?

По мнению горожан, высокие внутренние цены напрямую связаны с экспортными приоритетами.

«Рыбу невыгодно продавать нищим россиянам по низкой цене. Она почти вся идет на экспорт задорого», — отмечают комментаторы.

Эта ситуация приводит к тому, что потребитель вынужден покупать менее качественный продукт.

«Проблема даже не в цене, а в том, что качественную рыбу очень сложно купить».

«Конские цены с Дальнего Востока»: Логистика и налоги — главные виновники рыбного кризиса

Значительную роль играет логистика.

«Вся рыба едет с Дальнего Востока, вот и конские цены», — утверждают жители.

Из-за ненадлежащих условий хранения и перевозки, рыба, по словам покупателей, «замораживается по нескольку раз. В результате 90% рыбы в лучшем случае с неважным вкусом, а в худшем — откровенно тухлая».

Печальные аналогии с прошлым также звучат в обсуждениях:

«При СССР делали галоши, а теперь — селедка дорогой деликатес!»

Петербуржцы констатируют: