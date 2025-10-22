Городовой / Город / Проблемы под землей: опасен ли провал на Муринском проспекте для петербургского метро
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Активирует полезные ферменты»: стоит ли замачивать орехи и как это влияет на вкус Общество
Храм, метро и мавзолей: как прожил последние дни своей жизни Владимир Фролов, который создал красоту Спаса на Крови Общество
«Можно попасть в период без дождей»: когда лучше отправиться прямым рейсом в Венесуэлу из Петербурга Общество
«Петербуржцы живут с видом на исторический центр, Питерцы — в спальных районах»: в сети разгорелись споры о коренных жителях Северной столицы Общество
Без кондиционеров, но в безопасности: почему петербургское метро не закупает сквозные вагоны и предпочитает «Балтийцев» Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Проблемы под землей: опасен ли провал на Муринском проспекте для петербургского метро

Опубликовано: 22 октября 2025 12:00
Метро в Петербурге
Проблемы под землей: опасен ли провал на Муринском проспекте для петербургского метро
globallookpress/ Maksim Konstantinov

В советское время недалеко от этого места уже образовывались провалы, но оба инцидента оказались не связанными.

В ночь на 21 октября возле дома по 1-му Муринскому проспекту внезапно провалился асфальт. Глубина образовавшейся ямы — около 2-3 метров.

Это случилось недалеко от шахты Выборгского тоннельного коллектора по улице Харченко. Из-за угрозы разрушения фундамента жилого дома и размыва грунта возле провала, его жильцов эвакуировали.

Контроль за метро

Власти выделили деньги на устранение аварии, работы по проведению обводной линии коллектора уже идут — сточные воды перекачивают в обход зоны провала.

Также службы ведут усиленный контроль за состоянием метрополитена. Подземку, проходящую вблизи — между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», тоже проверили.

Серьезных повреждений не обнаружили. Красная линия метро продолжает работать стабильно.

Причина и история инцидента

Провал на 1-м Муринском проспекте расположен примерно в полукилометре от места прошлых аварийных ситуаций в 1974 и 1995 годах.

Тогда тоннели действительно затапливало, и движение поездов на этом участке прекращали на время ремонта.

Движение на участке было прекращено со 2 декабря 1995 года по июнь 2004. Тогда в эксплуатацию ввели новые обходные туннели.

Но инженер Дмитрий Графов объясняет КП, что сейчас ситуация другая: между канализацией и метрополитеном есть защитный слой земли в 40-50 метров, что исключает опасность для подземки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».