Проблемы под землей: опасен ли провал на Муринском проспекте для петербургского метро

В ночь на 21 октября возле дома по 1-му Муринскому проспекту внезапно провалился асфальт. Глубина образовавшейся ямы — около 2-3 метров.
Это случилось недалеко от шахты Выборгского тоннельного коллектора по улице Харченко. Из-за угрозы разрушения фундамента жилого дома и размыва грунта возле провала, его жильцов эвакуировали.
Контроль за метро
Власти выделили деньги на устранение аварии, работы по проведению обводной линии коллектора уже идут — сточные воды перекачивают в обход зоны провала.
Также службы ведут усиленный контроль за состоянием метрополитена. Подземку, проходящую вблизи — между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», тоже проверили.
Серьезных повреждений не обнаружили. Красная линия метро продолжает работать стабильно.
Причина и история инцидента
Провал на 1-м Муринском проспекте расположен примерно в полукилометре от места прошлых аварийных ситуаций в 1974 и 1995 годах.
Тогда тоннели действительно затапливало, и движение поездов на этом участке прекращали на время ремонта.
Движение на участке было прекращено со 2 декабря 1995 года по июнь 2004. Тогда в эксплуатацию ввели новые обходные туннели.
Но инженер Дмитрий Графов объясняет КП, что сейчас ситуация другая: между канализацией и метрополитеном есть защитный слой земли в 40-50 метров, что исключает опасность для подземки.