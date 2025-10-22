Проблемы под землей: опасен ли провал на Муринском проспекте для петербургского метро

Новости по теме

«Стоило бы открыть то, что уже закрыли»: какие станции метро уходят на ремонт в петербургском метро в 2026 году

Перейти

«Скорее до Баку построят метро…»: почему метро в Петербурге — это вечная традиция несбывшихся планов

Перейти

«Я купил жилье в Петергофе, мне начинать требовать метро?»: исчезнувшая станция метро разделила петербуржцев

Перейти

Храм, метро и мавзолей: как прожил последние дни своей жизни Владимир Фролов, который создал красоту Спаса на Крови

Перейти

Без кондиционеров, но в безопасности: почему петербургское метро не закупает сквозные вагоны и предпочитает «Балтийцев»

Перейти