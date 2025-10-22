Миллион против 270 тысяч: почему россияне выбирают китайскую стоматологию

В Забайкалье разгорелся стоматологический «раздор». Вирусная реклама читинской клиники, в которой бурятский стоматолог говорит с китайским акцентом, вызвала неоднозначную реакцию.

Оказалось, что эта ситуация отражает более серьезную проблему: российская стоматология проигрывает конкуренцию китайской, в результате чего многие россияне выбирают лечение зубов в соседнем государстве.

Маньчжурия vs. Москва: Цена — главный аргумент

По словам забайкальца Юрия Черепанова, реальность такова:

«Наши стомклиники почувствовали реальную конкуренцию».

Жители едут в Маньчжурию из разных уголков России, включая Москву и даже Калининград, чтобы получить стоматологические услуги. Главный аргумент — стоимость.

«Цены на стоматологические услуги в 3 и даже 4 раза ниже. На таком же оборудовании и с такими же материалами», — отмечает Черепанов.

Пример, приведенный Черепановым, показывает, насколько велика разница:

«Моему другу за виниры насчитали 1 млн 380 тыр, а в Маньчжурии ему все сделали за 270 тыс₽. Разница очень существенная. Прошло 2 года — все отлично. Друг доволен».

Скорость, сервис и отсутствие очередей: Преимущества китайских клиник

Кроме доступной цены, китайские клиники предлагают ряд преимуществ. Черепанов отмечает:

«И врачи в Маньчжурии работают быстро и без выходных и очередей нет. Но и зарплат таких бешеных, как у наших врачей из частных клиник, нет у них».

Бесплатная компьютерная томография (снимок) при первичном осмотре — еще один плюс. В России за эту услугу придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

Черепанов рассказал о своем опыте:

«Сам недавно удалял зуб мудрости в Маньчжурии. В Чите не смог удалить — не действовала анестезия, предлагали под наркозом. В Маньчжурии сделали укол, удалили и ничего вообще не почувствовал».

Рекламные войны и реальность: Передовая китайская медицина

Что касается рекламы, Черепанов видит в ситуации лишь растерянность российских стоматологов.

«Так что зря тут в рекламе ирония, которую я кстати не вижу, а вижу реально растерянность, что народ выбирает где дешевле и тоже качественно. В Китае медицина давно нашу перегнала».

По мнению Черепанова, использование национального признака в рекламе недопустимо:

«И еще насчет рекламы — один из принципов — никогда не надо оппонировать в рекламе к конкурентам и тем более их упоминать, еще и с оппонированием к национальности».

«Китайский автопром» стоматологии: Неизбежность изменений?