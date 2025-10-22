Аномалия октября: какие рекорды осень ставит в этом году в Петербурге

Жители Петербурга смогут насладиться комфортной температурой на улице: ожидается ясная, сухая и теплая погода.
По словам синоптика Петербурга Александра Колесова, существенных осадков в грядущие дни не предвидится. Небольшой дождь возможен ближе ко второй половине рабочей недели.
Почему октябрь удивил петербуржцев?
Первая половина октября преподнесла неожиданно прохладные сюрпризы: средняя температура составила 5,7°C. Лишь в 2016 году столбик термометра опускался до 4,2°C.
Прошлая неделя запомнилась первыми заморозками в течение пары дней в центральных районах города.
Золотая осень в этом сезоне запаздывает, и лишь к концу месяца можно ожидать появления ярких осенних оттенков на улице.