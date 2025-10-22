Городовой / Общество / Аномалия октября: какие рекорды осень ставит в этом году в Петербурге
Аномалия октября: какие рекорды осень ставит в этом году в Петербурге

Опубликовано: 22 октября 2025 12:30
Осень в Петербурге
Аномалия октября: какие рекорды осень ставит в этом году в Петербурге
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Погода в Петербурге в ближайшие дни будет скорее комфортной, чем суровой. Несмотря на похолодание в середине месяца.

Жители Петербурга смогут насладиться комфортной температурой на улице: ожидается ясная, сухая и теплая погода.

По словам синоптика Петербурга Александра Колесова, существенных осадков в грядущие дни не предвидится. Небольшой дождь возможен ближе ко второй половине рабочей недели.

Почему октябрь удивил петербуржцев?

Первая половина октября преподнесла неожиданно прохладные сюрпризы: средняя температура составила 5,7°C. Лишь в 2016 году столбик термометра опускался до 4,2°C.

Прошлая неделя запомнилась первыми заморозками в течение пары дней в центральных районах города.

Золотая осень в этом сезоне запаздывает, и лишь к концу месяца можно ожидать появления ярких осенних оттенков на улице.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
