Росписи под слоями краски и заброшенные залы: особняк Веге в ожидании спасения

Особняк Веге — это символ промышленного успеха и социальной заботы XIX века, который погрузился в забвение.

В Петербурге есть много заброшенных особняков и дворцов. Они привлекают искателей приключений и любителей мистики.

Многие из этих мест постепенно открываются для посещения, например, особняк Брусницына. Однако есть здания, куда попасть невозможно из-за соображений безопасности — один из таких — особняк Веге.

Кто был Георгий Веге и почему его завод стал легендой

Георгий Веге — удивительный человек своего времени. Немец по национальности, он был врачом и химиком, а ещё — настоящим предпринимателем.

В 1876 году на берегу Невы он открыл первый в России ультрамариновый завод.

До этого ультрамарин ввозили из-за границы, и стоила краска дорого. Веге сумел наладить производство, которое не только сохранило высокое качество, но и сильно снизило цену.

Европейские конкуренты вынуждены были уйти с российского рынка. Завод Веге выпускал больше половины всей краски в стране и даже выходил на зарубежные рынки.

Место для завода было выбрано удачно — рядом находилась Киновиевская Александро-Невская лавра. Там были хорошие дороги и выход к Неве — главной транспортной артерии города.

Особняк Веге: уютный дом рядом с заводом

В начале 20 века Георгий Веге построил особняк рядом с заводом, чтобы удобно контролировать производство. Там он прожил 22 года.

Особняк был в стиле эклектика — снаружи скромный, но внутри — настоящий клад для ценителей старинной роскоши: лепнина, кариатиды, росписи и даже старинное зеркало.

Из-за запустения внутри остались лишь чугунные перила и полуразрушенные статуи.

После смерти Георгия его сын Роберт не захотел жить рядом с заводом и построил себе дом на Крюковом канале. Этот дом позже стал известен, в том числе благодаря певцу Сергею Шнурову, который жил там.

Разрушение и забвение

Несмотря на статус памятника архитектуры, особняк долгое время стоял заброшенным и разваливался на глазах. Внутри сохранились следы былой красоты, но много чего утрачено.

Там были красивые витражи в ренессансном стиле, сейчас от них остались только рисунки, а сами стекла исчезли.

Долгое время особняк находился в руках компании «Пигмент». Она не слишком заботилась о сохранности памятника.

Против неё было составлено несколько протоколов и выдано предписаний, но реставрация так и не началась.

Судебные разбирательства и новое дыхание особняка

В 2014–2015 годах Комитет по охране объектов культурного наследия (КГИОП) требовал в суде заставить «Пигмент» заняться реставрацией, но владельцы игнорировали эти требования.

В 2019 году дело даже возбудили уголовное, но закрыли из-за истечения сроков давности.

Сейчас особняк выкупила компания Setl City. Она провела срочные работы, чтобы предотвратить окончательное разрушение.

Что дальше: планы на реставрацию

Новый собственник пообещал восстановить исторический облик особняка. Планируется вернуть оригинальную планировку, восстановить фасады и интерьер с лепниной, росписью и даже витражами.