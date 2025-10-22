Вандалы за Иисуса: неожиданный образ Христа в уличном искусстве Петербурга

Этот стрит-арт — результат творчества нескольких художников, которые стремятся через урбанистическое искусство передать глубокий духовный посыл и вернуть веру в сердца людей.

Три художника и «После иконы»: Возвращение к вере через искусство

В 2023 году стало известно о проекте «После иконы», в рамках которого Ника Клецки, Вова Васильев и Даниил Вницай создают христианский стрит-арт в Петербурге.

Их цель — донести до людей образы Иисуса Христа в трудные времена, обращая их к вере и даря надежду на лучшее.

Стрит-арт как духовный месседж в трудные времена

По словам самих художников — Вницая, Ники Клецки и Вовы Васильева — целью создания христианского стрит-арта стало послание надежды.

Они хотели, чтобы в «трудные времена лик Господа обратил человека к вере и поддержал убеждение, что все будет хорошо».

Вницай — художник, прославляющий Бога в граффити

Данил Вницай, выросший в религиозной семье и прошедший путь от отречения до возвращения к вере, нашел в стрит-арте способ выразить свои внутренние убеждения.

«Только Он достоин этого прославления», — утверждает художник, посвятивший свое творчество образам Иисуса﻿ в своей уникальной интерпретации.

Его работы наполнены главными идеями: «В любви нет страха» и «Совершенная любовь изгоняет страх».

Вницай использует различные техники: краска, наклейки, объемные мини-барельефы, которые специально оставляет для поклонников своего творчества с хэштегом #вандалызаиисуса.

Ника Клецки — куратор проекта «После иконы»

Ника Клецки, православная художница и куратор, ведет проект «После иконы», объединяющий современных авторов, создающих религиозное искусство в нестандартных местах — заброшенных зданиях, электростанциях, подвалах и руинах Петербурга.

Она регулярно организует выставки и продвигает эти работы через свой telegram-канал.

Вова Васильев — святые образы

Вова Васильев — сочетает в своем творчестве эстетический стрит-арт с духовным подтекстом.

Его работы были представлены на выставке «Апокалипсис» в Анненкирхе, продолжая диалог между современным искусством и христианской тематикой.

Создание христианского стрит-арта как форма духовного пробуждения

Художники подчеркивают, что их творческие работы — не просто граффити, а манифесты веры в городской среде. Они превращают обыденные стены в места встречи с духовностью, напоминая о главных человеческих ценностях.

Петербургская улица — галерея религиозных образов

Сегодня образы Иисуса Христа﻿ можно встретить в самых неожиданных местах — на станциях метро, фасадах зданий, во дворах и даже на руинах.

Православные мотивы приобретают новое звучание, оживая в языке современного стрит-арта и обращаясь к горожанам с надеждой и любовью.