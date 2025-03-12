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В Петербурге бесплатно и анонимно проверят на гепатит С: когда и где

12 марта 2025 10:01
Тест
В Петербурге бесплатно и анонимно проверят на гепатит С: когда и где
Legion-Media/ Davor Puklavec; TEK IMAGE/ SCIENCE PHOTO LIBRARY

Желающие также смогут пройти консультацию врача-инфекциониста.

До 14 марта включительно в Петербурге каждый желающий сможет бесплатно и анонимно сдать анализ на гепатит С. Это часть недели по борьбе с этим заболеванием, в рамках которой медики расскажут о симптомах, мерах профилактики и возможностях лечения.

Где можно бесплатно сдать анализ?

Клиническая инфекционная больница им. Боткина (Миргородская ул., д. 3)
📅 С 10 по 14 марта
🕘 С 09:00 до 15:00
📌 Без записи, можно анонимно

Кроме анализа, желающие смогут получить консультацию врача-инфекциониста.

Почему это важно?

Гепатит С — болезнь, которая может протекать без явных симптомов годами, разрушая печень. Поэтому медики рекомендуют периодически сдавать кровь на социально значимые заболевания, даже если ничего не беспокоит.

В прошлом году Петербург добился существенного снижения заболеваемости, но работа по профилактике и лечению продолжается. С 2025 года борьба с гепатитом С вошла в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Что еще пройдет в рамках недели?

🟢 Тематические эфиры в соцсетях Комитета по здравоохранению
🟢 Выступления врачей на ТВ и радио
🟢 Информационные материалы в мессенджерах и на официальных сайтах

Здоровье – в наших руках, и пройти обследование проще, чем кажется. Воспользуйтесь возможностью провериться бесплатно и анонимно, предлагает Смольный.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургЗдоровьеМедицина
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