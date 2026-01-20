В Петербурге готовят раздачу ленточек Победы

С начала недели, с 19 января, жители Санкт-Петербурга могут получить ленточку Ленинградской Победы в любом отделении многофункционального центра.
Раздача проходит также у центральных входов в метро на ключевых станциях города. В пунктах МФЦ запланировано распространить 60 тысяч лент.
Эта инициатива приурочена к двум значимым датам: 18 января город вспоминал 83 года со дня прорыва блокады Ленинграда, а через несколько дней, 27 января, исполнится 82 года с момента полного освобождения города от окружения.
Ленточка выполнена в двух цветах, символизирующих оформление медали «За оборону Ленинграда» — оливковый оттенок ассоциируется с победой, а зелёный обозначает жизнь.
Важную роль в акции играют станции метрополитена «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Адмиралтейская», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В дни, приуроченные к памятным событиям, по словам организаторов, в городе также планируют праздничный салют.
