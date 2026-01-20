Городовой / Город / В Петербурге готовят раздачу ленточек Победы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько человек живет в Питере? Вопросы о Петербурге
Вместо легких текстур — плотная пленка: вот секретный ингредиент, который защитит лицо от петербургских морозов лучше любого шарфа Полезное
Эту мерзость ели наши бабушки: рецепт, которому лучше бы остаться в истории СССР Полезное
Что делать, если деньги исчезли на полпути: советы для россиян при заморозке перевода Город
Январский квест: какие три знака зодиака рискуют потерять удачу Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

В Петербурге готовят раздачу ленточек Победы

Опубликовано: 20 января 2026 09:03
 Проверено редакцией
В Петербурге готовят раздачу ленточек Победы
В Петербурге готовят раздачу ленточек Победы
Global Look Press / Maksim Konstantinov

С начала недели, с 19 января, жители Санкт-Петербурга могут получить ленточку Ленинградской Победы в любом отделении многофункционального центра.

Раздача проходит также у центральных входов в метро на ключевых станциях города. В пунктах МФЦ запланировано распространить 60 тысяч лент.

Эта инициатива приурочена к двум значимым датам: 18 января город вспоминал 83 года со дня прорыва блокады Ленинграда, а через несколько дней, 27 января, исполнится 82 года с момента полного освобождения города от окружения.

Ленточка выполнена в двух цветах, символизирующих оформление медали «За оборону Ленинграда» — оливковый оттенок ассоциируется с победой, а зелёный обозначает жизнь.

Важную роль в акции играют станции метрополитена «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Адмиралтейская», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В дни, приуроченные к памятным событиям, по словам организаторов, в городе также планируют праздничный салют.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью