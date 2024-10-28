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На Бестужевской тушили квартиру из-за вспыхнувшего ноутбука: пожарные указали на ошибку погорельцев

28 октября 2024 22:30
На Бестужевской тушили квартиру из-за вспыхнувшего ноутбука: пожарные указали на ошибку погорельцев
На Бестужевской тушили квартиру из-за вспыхнувшего ноутбука: пожарные указали на ошибку погорельцев
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Одна оплошность дорого обошлась людям.

В Санкт-Петербурге на Бестужевской улице произошел пожар и причиной стала вовсе не проводка или шалость детей. Все оказалось намного прозаичнее.

Выяснилось, что хозяева жилища оставили подключенный к зарядному устройству ноутбук, который заискрился и загорелся, пока никого не было дома. Технику, кстати, люди только забрали после ремонта. Огонь быстро распространился по квартире, превратив комнату в обугленное пространство.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, эвакуировав из опасной зоны шесть человек. К счастью, обошлось без пострадавших, но жильцы квартиры потеряли значительную часть имущества.

«Пожарные прибыли к месту вызова в считанные минуты. За полчаса они ликвидировали пожар. Гораздо больше времени теперь понадобится, чтобы восстановить жилище»,— указано на официальном сайте ведомства.

Ранее мы писали, что в Петербурге на 12-летнего мальчика напала стая агрессивных собак.

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Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-Петербург
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