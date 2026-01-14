В Петербурге курьер поплатился: присвоил деньги за чужие заказы

В Красносельском районе Петербурга будет рассматриваться дело 27-летней уроженки Саратовской области. Её обвиняют в том, что, работая курьером, она присвоила деньги, предназначенные за выполненные доставки. Материалы дела направлены в суд по обвинению в присвоении денежных средств.
По данным следствия, с февраля по март 2025 года женщина вводила клиентов в заблуждение, сообщая им о неисправности терминала для оплаты. После этого она просила покупателей перевести деньги на её личный счёт. Таким образом, у 26 заказчиков было получено более 60 тысяч рублей.
В результате этих действий против курьера было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что девушка воспользовалась своим положением для незаконного обогащения на протяжении нескольких недель. Ожидается судебное разбирательство по данному факту.
