Шеф-повар поделился рецептом необычного оливье без мяса

Отличается на вид и на вкус.

Оливье давно стало символом новогоднего стола. Но если вы не употребляете мясо, это не повод отказываться от любимых блюд. Шеф-повар Александр Растунин предлагает жителям Петербурга оригинальную альтернативу: оливье с лососем и икрой.

Ингредиенты для экзотического оливье:

Картофель отварной — 200 г.

Морковь отварная — 200 г.

Огурец свежий — 200 г.

Зеленых горошек — 200 г.

Куриные яйца — 3 шт.

Перепелиные яйца — 6 шт.

Лосось слабосоленый — 150 г.

Красная икра — 30 г.

Майонез — 200 г.

Пошаговый рецепт:

Сварите куриные и перепелиные яйца вкрутую. Нарежьте отварные овощи, куриные яйца и свежий огурец небольшими кубиками (примерно 7х7 мм). Добавьте к нарезке зеленых горошек и заправьте майонезом, при необходимости немного посолите.

Возьмите прямоугольную форму объемом 150–200 г, выложите в нее часть салата. Сверху украсьте 2–3 слайдами лосося, закрученными в рулет, половинками перепелиных яиц и красной икрой. Повторяйте добавления, пока не закончатся все ингредиенты.

Декор и подача:

Перед подачей украсьте блюдо луком-резаком, петрушкой, укропом, листьями мини-салата или микрозеленью. Для усиления вкуса можно дополнить оливье оливками, каперсами или томатами.

Этот изысканный вариант привычного салата добавит вашему праздничному столу свежести и утонченности, пишет источник.