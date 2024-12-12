Шеф-повар поделился рецептом необычного оливье без мяса

Оливье давно стало символом новогоднего стола. Но если вы не употребляете мясо, это не повод отказываться от любимых блюд. Шеф-повар Александр Растунин предлагает жителям Петербурга оригинальную альтернативу: оливье с лососем и икрой.
Ингредиенты для экзотического оливье:
- Картофель отварной — 200 г.
- Морковь отварная — 200 г.
- Огурец свежий — 200 г.
- Зеленых горошек — 200 г.
- Куриные яйца — 3 шт.
- Перепелиные яйца — 6 шт.
- Лосось слабосоленый — 150 г.
- Красная икра — 30 г.
- Майонез — 200 г.
Пошаговый рецепт:
Сварите куриные и перепелиные яйца вкрутую. Нарежьте отварные овощи, куриные яйца и свежий огурец небольшими кубиками (примерно 7х7 мм). Добавьте к нарезке зеленых горошек и заправьте майонезом, при необходимости немного посолите.
Возьмите прямоугольную форму объемом 150–200 г, выложите в нее часть салата. Сверху украсьте 2–3 слайдами лосося, закрученными в рулет, половинками перепелиных яиц и красной икрой. Повторяйте добавления, пока не закончатся все ингредиенты.
Декор и подача:
Перед подачей украсьте блюдо луком-резаком, петрушкой, укропом, листьями мини-салата или микрозеленью. Для усиления вкуса можно дополнить оливье оливками, каперсами или томатами.
Этот изысканный вариант привычного салата добавит вашему праздничному столу свежести и утонченности, пишет источник.