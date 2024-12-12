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Шеф-повар поделился рецептом необычного оливье без мяса

12 декабря 2024 19:46
Шеф-повар поделился рецептом необычного оливье без мяса
Шеф-повар поделился рецептом необычного оливье без мяса
Legion-Media

Отличается на вид и на вкус.

Оливье давно стало символом новогоднего стола. Но если вы не употребляете мясо, это не повод отказываться от любимых блюд. Шеф-повар Александр Растунин предлагает жителям Петербурга оригинальную альтернативу: оливье с лососем и икрой.

Ингредиенты для экзотического оливье:

  • Картофель отварной — 200 г.
  • Морковь отварная — 200 г.
  • Огурец свежий — 200 г.
  • Зеленых горошек — 200 г.
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Перепелиные яйца — 6 шт.
  • Лосось слабосоленый — 150 г.
  • Красная икра — 30 г.
  • Майонез — 200 г.

Пошаговый рецепт:

Сварите куриные и перепелиные яйца вкрутую. Нарежьте отварные овощи, куриные яйца и свежий огурец небольшими кубиками (примерно 7х7 мм). Добавьте к нарезке зеленых горошек и заправьте майонезом, при необходимости немного посолите.

Возьмите прямоугольную форму объемом 150–200 г, выложите в нее часть салата. Сверху украсьте 2–3 слайдами лосося, закрученными в рулет, половинками перепелиных яиц и красной икрой. Повторяйте добавления, пока не закончатся все ингредиенты.

Декор и подача:

Перед подачей украсьте блюдо луком-резаком, петрушкой, укропом, листьями мини-салата или микрозеленью. Для усиления вкуса можно дополнить оливье оливками, каперсами или томатами.

Этот изысканный вариант привычного салата добавит вашему праздничному столу свежести и утонченности, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество
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