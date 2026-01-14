В Петербурге обещают снег — но не всем жителям выпадет белое счастье

В среду на погодные условия в Петербурге продолжит оказывать влияние область высокого давления, смещающаяся с северо-восточного направления. Михаил Леус, специалист центра «Фобос», уточнил, что благодаря этому в городе сохранится преимущественно облачный фон с прояснениями, а утром местами возможно выпадение небольшого снега. Столбики термометров в Санкт-Петербурге покажут от минус 7 до минус 9 градусов, а по Ленинградской области ночью возможно понижение до 12 градусов мороза.
Ветер ожидается с юго-востока, его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Давление мало изменится и будет находиться в районе 768 миллиметров ртутного столба. В четверг осадки маловероятны, температура ночью опустится до минус 12—14, днем — ожидается от 9 до 11 градусов ниже нуля.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».