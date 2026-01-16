В Польшу с коротким загранпаспортом – не проедешь: кого и почему развернут на границе с 1 апреля

Польские власти объявили о введении с 1 апреля новых ограничений для граждан России, которые используют для поездок небиометрические заграничные паспорта, действительные пять лет. С этого дня пересечение польской границы и пребывание в стране с подобными документами считается нарушением закона. Посольство России в Польше информировало россиян о предстоящем изменении порядка въезда и рекомендовало своевременно получать биометрические паспорта нового образца сроком действия десять лет.
Аналогичные ограничения уже применялись в ряде других стран: с осени прошлого года такие правила ввели власти Чехии, а с января нынешнего года к ним присоединилась Румыния. Граждан России призвали учитывать эти изменения при планировании поездок. Официальный ресурс российского дипломатического представительства в Польше содержит информацию о том, какие категории россиян сохраняют право на въезд в страну.
Дополнительные сведения о новых правилах и порядке оформления документов размещены на сайтах дипломатических учреждений.
