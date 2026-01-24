В России банки начнут узнавать своих старых клиентов заново: чего боятся финансисты

Необходимость введения обязательной повторной идентификации клиентов в некоторых ситуациях для российских банков озвучил депутат Государственной думы Амир Хамитов.

Он направил соответствующее обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По мнению народного избранника, такая инициатива способна значительно уменьшить число мошеннических эпизодов и укрепить доверие граждан к цифровым услугам, связанным с финансами и государственными операциями.

Депутат подчеркнул, что развитие защищённых цифровых сервисов является одной из приоритетных задач государственной политики, сообщает 360.ru.

В качестве аргумента он привёл инцидент в Санкт-Петербурге, когда преступники воспользовались старым номером телефона, ранее принадлежавшим многодетной учительнице, чтобы оформить на неё кредит.

Когда женщине заблокировали все банковские счета, она оказалась почти полностью лишённой доступа к собственным средствам.

Хамитов считает, что повторную проверку личности следует проводить в случаях, когда номер телефона клиента устарел и больше не является актуальным способом подтверждения данных.

Такой подход, по его словам, должен повысить защиту законопослушных граждан и создать дополнительные преграды для мошенников. Депутат также отметил, что подобные меры призваны восстановить уверенность в цифровых инструментах расчётов и государственных услуг.

Ранее стало известно о предложении рассмотреть возможность компенсирования убытков россиян, у которых банковские карты были заблокированы.

По мнению некоторых законотворцев, такие инициативы помогут улучшить положение добросовестных пользователей финансовых сервисов. Эта тема обсуждается в ходе работы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав граждан.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».