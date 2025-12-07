Городовой / Город / В Северной столице обсудят, как строить тёплые дома за Полярным кругом
В Северной столице обсудят, как строить тёплые дома за Полярным кругом

Опубликовано: 7 декабря 2025 14:37
В Санкт-Петербурге стартует международный форум по развитию Арктики — в центре внимания жильё в опорных поселениях и новые строительные решения для сурового климата.

В Санкт-Петербурге стартует международный форум, посвящённый актуальным вопросам развития Арктики. Центральное место в повестке займёт обсуждение опорных поселений и строительства в этом регионе России, где жилищное положение остаётся самой острой социальной проблемой. К тематике присоединятся специалисты Ассоциации полярников, рассказав о своих инициативах.

Андрей Грачев, занимающий пост заместителя главы этой организации, указал на необходимость как можно скорее устранить неравенство на рынке жилья, особенно обратив внимание на внедрение арендной модели для северных территорий. Кроме того, по мнению Грачева, крайне важно разрабатывать новые строительные методы, подходящие для работы в суровых климатических условиях и на вечной мерзлоте, где требования к безопасности особенно высоки. В планах долгосрочного развития арктических населённых пунктов уже заложено возведение современного жилья, социальных объектов, а также обновление коммунальных и транспортных сетей.

Среди первоочередных задач участники форума выделяют благоустройство и улучшение городского пространства, что должно способствовать формированию комфортной среды для жизни местных жителей. Грачев подчёркивает, что комплексные программы развития, принятые для городов Арктики, определяют стратегические направления для всего региона и становятся основой для поиска решений локальных трудностей. Он выразил надежду, что на грядущем событии удастся провести открытый и содержательный диалог по этим темам.

«Такие программы должны служить опорой для долгосрочного развития муниципалитетов», — подчеркнул Андрей Грачев.

Вице-президент Ассоциации полярников отметил, что итогом работы участников станут предложения, способные повысить уровень и качество жизни на Крайнем Севере, приблизив его к общероссийским стандартам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
