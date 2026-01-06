Городовой / Город / В Северной столице спасатели внезапно наведались в храмы: что они обнаружили накануне Рождества
В Северной столице спасатели внезапно наведались в храмы: что они обнаружили накануне Рождества

Опубликовано: 6 января 2026 06:00
 Проверено редакцией
В Северной столице спасатели внезапно наведались в храмы: что они обнаружили накануне Рождества
В Северной столице спасатели внезапно наведались в храмы: что они обнаружили накануне Рождества
Global Look Press / Daniil Ivanov / Russian Look

В Санкт-Петербурге перед Рождеством специалисты МЧС провели проверки пожарной безопасности в 193 храмах.

В преддверии одного из главных православных праздников, сотрудники городских экстренных служб провели ряд профилактических проверок в религиозных учреждениях Санкт-Петербурга.

Обследование охватило 193 храма, где вскоре пройдут рождественские богослужения. Такая мера связана с необходимостью обеспечить безопасность прихожан в праздничные дни.

Особое внимание специалисты уделили состоянию эвакуационных выходов, исправности автоматических систем обнаружения возгорания и вопросам обращения с открытым пламенем.

Кроме проверки технического оснащения, были проведены дополнительные занятия для персонала храмов. Спасатели объяснили сотрудникам и служителям церквей порядок действий на случай чрезвычайной ситуации.

Также были организованы тренировочные мероприятия по взаимодействию между спасателями и представителями церковных коллективов для отработки действий в реальных условиях. Это позволило комплексно оценить готовность учреждений к встрече большого числа верующих во время праздничных служб.

Ранее стало известно, что жители и гости города смогут получить бесплатные билеты в Эрмитаж к Рождеству.

Автор:
Юлия Аликова
Город
