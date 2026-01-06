В Северной столице спасатели внезапно наведались в храмы: что они обнаружили накануне Рождества

В преддверии одного из главных православных праздников, сотрудники городских экстренных служб провели ряд профилактических проверок в религиозных учреждениях Санкт-Петербурга.
Обследование охватило 193 храма, где вскоре пройдут рождественские богослужения. Такая мера связана с необходимостью обеспечить безопасность прихожан в праздничные дни.
Особое внимание специалисты уделили состоянию эвакуационных выходов, исправности автоматических систем обнаружения возгорания и вопросам обращения с открытым пламенем.
Кроме проверки технического оснащения, были проведены дополнительные занятия для персонала храмов. Спасатели объяснили сотрудникам и служителям церквей порядок действий на случай чрезвычайной ситуации.
Также были организованы тренировочные мероприятия по взаимодействию между спасателями и представителями церковных коллективов для отработки действий в реальных условиях. Это позволило комплексно оценить готовность учреждений к встрече большого числа верующих во время праздничных служб.
Ранее стало известно, что жители и гости города смогут получить бесплатные билеты в Эрмитаж к Рождеству.
