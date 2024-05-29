В Тюмени есть термальные источники: где их найти, сколько это стоит и когда лучше ехать

Если Тюмень до сих пор ассоциируется у вас с холодом и нефтью, то пора уже развеять эти сложившиеся стереотипы. Оказалось, что в этом месте бьют термальные источники, искупаться и оздоровиться в которых ежегодно приезжают миллионы туристов с разных уголков планеты. Воды богаты бромом, магнием, кальцием, хлором. Пользы для организма не счесть.

Где найти

В области на сегодняшний день примерно 15 действующих горячих источников и расположены они на территории санаториев. Купить путевку туда можно даже на пару дней, чтобы вдоволь наплаваться при разных температурах и напитать кожу необходимыми природными «добавками». Известно, что у людей, принявших подобные ванны, улучшается кровообращение, благоприятно это воздействует и на опорно-двигательный аппарат, нервную и сердечно-сосудистую системы.

Поехать, например, можно в оздоровительный комплекс «Верхний бор». Он находится рядом с озером Верхнее Кривое. На территории есть несколько терм разных температур и наполнений. Можно и не оставаться на ночь. Просто оплатить вход к бассейнам и отдыхать там сколько влезет.

Источник фото: Legion-Media

На территории «Советского» термального комплекса тоже есть горячие источники с температурой в 45 градусов. Они называются гипертермальные воды. Ближе всего к Тюмени находится источник «Тюменский». Купаться в этих источниках можно 365 дней в году. Особенно популярны они зимой, когда можно понежиться в теплой воде, глядя на падающие снежинки. Температуры разные и каждый сможет выбрать себе что-то по душе.

Сколько стоит

В санатории путевки можно купить на неделю. Примерная стоимость на семь дней начинается от 4000 рублей на одного человека. Если хотите просто приехать и искупаться в термальных водах, то за вход нужно будет заплатить примерно 500-550 рублей. Количество часов неограниченно.

Какая польза

В термальных источниках люди лечились еще несколько столетий назад. Это прекрасная профилактика различных заболеваний. Полезные минералы проникают через кожу внутрь тела и попадают в каждую клеточку организма. Тело расслабляется, кровь циркулирует особенно хорошо, снабжая все органы кислородом.

Источник фото: Legion-Media

Кроме того есть и психологический плюс термальных бассейнов. Согласно исследованиям, люди гораздо быстрее успокаивались, снимали внутренние зажимы, гормоны стресса заметно снижались, особенно у женщин. Кроме того, в Тюмени это совершенно недорого. Согласитесь, такой аспект тоже благоприятно влияет на самочувствие в целом.

Источник фото: Legion-Media