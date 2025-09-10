Вакансии-обманки: на что стоит обратить внимание при поиске работы

Зная основные признаки мошеннических вакансий, можно избежать риска потерять деньги, время и персональные данные.

В наше время поиск работы часто происходит онлайн — на сайтах вакансий, в соцсетях, мессенджерах. К сожалению, вместе с реальными предложениями все чаще встречаются мошеннические схемы.

Злоумышленники используют заманчивые обещания и хитрости, чтобы обмануть соискателей, получить деньги или личные данные.

Но если знать основные признаки сомнительных вакансий, то можно избежать проблем и защитить себя.

Нереалистично высокая зарплата

Если в объявлении обещают зарплату в два-три раза выше средней по рынку без особых требований к опыту или образованию — это уже повод насторожиться, пишет Лента.

Такие предложения выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой, и часто служат приманкой.

Расплывчатое описание работы

В мошеннических вакансиях часто нет конкретики: не указаны обязанности, условия труда, требования, а только общие фразы вроде «высокий доход», «удобный график» или «работа мечты».

Если даже после нескольких попыток уточнить детали работодатель уклоняется от ответа — это плохой знак, пишет Фонтанка.

Требование предоплаты

Самый частый способ обмана — просить заплатить деньги за обучение, оформление документов, медосмотр, оборудование или даже за доступ к базе вакансий.

Настоящие работодатели не требуют деньги от соискателей — оплачивают все расходы сами, сообщает ura.news.

Подозрительные контакты и сайты

Если в объявлении указан только номер телефона без сайта компании, корпоративной почты или хотя бы страницы в соцсетях — стоит насторожиться.

Мошенники могут создавать поддельные одностраничные сайты с красивым дизайном, но при этом отсутствием реальной информации и отзывов.

Если работодатель сразу, без собеседования или серьезного общения, предлагает подписать договор или начать работу — это часто признак ловушки.

Настоящие компании внимательно проверяют кандидатов и не торопятся. Мошенники давят, требуют срочно ответить или перевести деньги, чтобы «не упустить возможность».

Такие спешки не бывает у честных работодателей, так что аргумент «только сегодня» — повод отказаться.

Как защититься при поиске работы