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Вареный кальмар не превратится в «резину»: добиться идеальной текстуры поможет хитрость от шеф-повара

Вареный кальмар не превратится в «резину»: добиться идеальной текстуры поможет хитрость от шеф-повара
Вареные кальмары больше не будут на вкус как резина

Приготовить деликатес совсем не сложно.

Не каждая хозяйка рискнет готовить блюдо из свежих кальмаров. По незнанию деликатес легко испортить. Однако есть одна хитрость, благодаря которой удастся всегда добиваться идеальной консистенции блюда.

В беседе с порталом «Городовой» о ней рассказал шеф-повар Владимир Тавлинцев. По словам эксперта, в зависимости от размера все кальмары варятся разное количество времени. В этом и есть загвоздка.

«Сначала тушки кальмаров нужно разморозить. Это можно сделать либо в холодной воде, либо оставить в холодильнике, где они оттают естественным путем. После этого возьмите подходящую кастрюлю, посолите воду, добавьте лавровый лист и опустите в нее продукт.

Готовьте кальмаров в зависимости от размера. Чтобы не переварить, почаще отрезайте кусочек от тушки и проверяйте вкус», — объяснил эксперт.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Советы эксперта Эксклюзив Рецепты
13 ноября 2023 09:30
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