Вареный кальмар не превратится в «резину»: добиться идеальной текстуры поможет хитрость от шеф-повара

Не каждая хозяйка рискнет готовить блюдо из свежих кальмаров. По незнанию деликатес легко испортить. Однако есть одна хитрость, благодаря которой удастся всегда добиваться идеальной консистенции блюда.
В беседе с порталом «Городовой» о ней рассказал шеф-повар Владимир Тавлинцев. По словам эксперта, в зависимости от размера все кальмары варятся разное количество времени. В этом и есть загвоздка.
«Сначала тушки кальмаров нужно разморозить. Это можно сделать либо в холодной воде, либо оставить в холодильнике, где они оттают естественным путем. После этого возьмите подходящую кастрюлю, посолите воду, добавьте лавровый лист и опустите в нее продукт.
Готовьте кальмаров в зависимости от размера. Чтобы не переварить, почаще отрезайте кусочек от тушки и проверяйте вкус», — объяснил эксперт.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru