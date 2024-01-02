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Вчерашнее пюре станет феерической закуской: просто добавьте эти два ингредиента

Вчерашнее пюре станет феерической закуской: просто добавьте эти два ингредиента
Что можно приготовить из вчерашнего пюре

Долго угощение на столе не пролежит.

Слегка затвердевшее картофельное пюре, которое лежит в холодильнике с прошлого вечера, может стать основой для феерической закуски. Не ждите, пока гарнир покроется плесенью, а беритесь за готовку. Нежные картофельные оладьи дадут фору любимым драникам.

Вам понадобятся:

  • пюре — 450 г,
  • яйца — 1 шт.,
  • мука — 3 ст. л.,
  • соль по вкусу.

Смешайте холодное пюре с яйцом, добавьте соль и пряности по желанию. Потом медленно всыпьте муку, чтобы не образовались комочки. Важно не переборщить, иначе масса получится слишком плотной.

Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите на нее лепешки. Обжарьте их с двух сторон на среднем огне. Оладьи должны покрыться аппетитной золотистой корочкой, передает портал Culinarya.

Источник фото: Изображение от jcomp на Freepik

Общество Кулинария Советы Рецепты
2 января 2024 12:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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