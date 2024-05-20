Вдохновили теща и жена: откуда появилась Шапокляк, и что означает ее необычное имя

Ох уж эта пакостница Шапокляк, которая не давала спокойно жить Крокодилу Гене и его другу Чебурашке. Откуда она взялась и существовала ли в реальном мире? С кого рисовали прототип этого злобного персонажа? Ответ может многих удивить.

Старушка шкодничала нещадно. Она стреляла из рогатки в голубей, портила свежие плакаты на остановках и обливала прохожих водой. Сейчас бы такую назвали городской сумасшедшей и давно отправили бы лечиться, но в сказках все гораздо добрее.

Почему так зовут

Свое имя хулиганка получила от названия шляпки, которую носила. Придумал ее в 1823 году Антуан Жибюс. Раньше все модники носили массивные цилиндры, от этого уставала голова и шея. Кутюрье же уменьшил пропорции, сделав что-то миниатюрное, но очень стильное.

Внутри располагался пружинный механизм и одним движением руки можно было превратить высокий головной убор в тот, который можно легко носить подмышкой. В переводе с французского языка «chapeau a claque» означает шляпу-хлопок. В прежнее состояние цилиндр тоже приходил очень просто. Его нужно было разок встряхнуть и все.

Источник фото: Кадр из мультфильма «Крокодил Гена» (1969)

С кого рисовали персонаж

У Старушки Шапокляк есть реальный прототип и даже не один. Писатель Эдуард Успенский, например, уверял, что придумал столь противный образ благодаря своей первой жене. Он всегда нелестно о ней отзывался и решил таким образом закрепить память о неудачном браке на страницах популярной книги.

«Вообще считается, что мужчина подбирает себе жену по образцу своей матери. Мать у меня была довольно противная тетя. По этому типу я выбрал себе жену, которую тоже не любил. И вот с первой жены я, может, и писал. Она такая строгая, противная, вредная», — говорил Успенский.

А вот Леонид Шварцман, который нарисовал героев и подарил им образы на экранах, уверял, что вдохновлялся он тещей. Ни о каком негативном отношении к ней речи не шло, но черты ее лица пришлись кстати, когда мультипликатор придумывал Шапокляк.

«Внешность моей тещи здесь сыграла важную роль. Она была женщиной из того времени, у нее были седые волосы, седой пучок. Я ей только удлинил носик, сделал его ехидным, а глазки — лукавыми. В общем, этот персонаж родился довольно быстро», — заявлял Шварцман.

Источник фото: Кадр из мультфильма «Крокодил Гена» (1969)

В Сети даже строили догадки, кем могла быть негодница в молодости. Судя по ее наряду, она могла легко иметь статус выпускницы Смольного института благородных девиц. Одевалась она скромно, но со вкусом.

Ездить на крышах автобусов она научилась, например, во время Гражданской войны, а навыки воровства могла приобрести, сидя за решеткой какое-то время.

Источник фото: Кадр из мультфильма «Крокодил Гена» (1969)