«Вечер в Спа» в Петербурге: чем запомнилось 7 декабря в истории города

Этот день в истории России знаменуется разнообразными событиями, демонстрирующими трансформацию общества, культуры и государственности.
7 декабря — это дата, когда пересеклись страницы истории, повествующие как о строго регламентированных развлечениях петровской эпохи, так и о зарождении современных форм искусства, а также о появлении наград, чья значимость ощущалась веками.
1718 год: Жесткая рука Петра I и «обязательные» ассамблеи
В 1718 году Петр I, стремясь привить российскому дворянству европейские нравы, повелел проводить «ассамблеи» — собрания, ставшие предшественниками балов.
Император лично разработал правила, предписывающие обязательное участие не только мужчинам, но и их супругам.
Особую роль в обеспечении исполнения этих предписаний отводили верному сподвижнику Петра, камергеру Павлу Ягужинскому. Очевидцы вспоминали:
«Если Ягужинский повелевал выпить, то все обязаны были это сделать, даже если количество тостов и необходимость осушать бокалы за каждым из них выходили за всякие разумные пределы».
Таким образом, ассамблеи, обремененные принудительным потреблением алкоголя и танцами, превращались в тяжелую повинность, порой опасную для здоровья.
1769 год: Рождение легендарного Ордена Святого Георгия
Именно в 1769 году императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».
Этот знак отличия предназначался для офицеров, проявивших исключительную доблесть на поле боя или отдавших службе долгие годы.
Орден располагал четырьмя степенями, причем высшей, первой, наградили лишь 23 человека, а полным кавалером всех четырех степеней стали всего четверо.
Орден, упраздненный в 1917 году, был возрожден в современной России в 2000 году, вновь обретя статус высшей военной награды.
1901 год: Дебют российского конкурса красоты «Вечер в Спа»
В 1901 году в Михайловском манеже состоялось знаковое событие — первый в России конкурс красоты, названный «Вечер в Спа».
Вдохновленный международным состязанием, прошедшим в 1888 году на бельгийском курорте Спа, петербургский конкурс обещал зрителям незабываемое зрелище. Афиши зазывали:
«Только один вечер в Спа! В Михайловском манеже с благотворительной целью — первый в России конкурс красоты с выдачей премий!»
Победительницей с бриллиантовой брошью стала загадочная баронесса Л. Актриса Л. Яворская получила бриллиантовый браслет, а «шатенка в розовом декольте» — золотую медаль.
1919 год: Три театра обретают «академический» статус
В 1919 году три ведущих драматических театра Российской империи — Александринский, Мариинский и Михайловский — были удостоены почетного звания «Академический».
Эта награда стала признанием их исключительного вклада в развитие театрального искусства и культурного наследия страны.
1991 год: Зарождение Петровской академии наук и искусств
В 1991 году, на фоне приближающегося распада СССР, на съезде российских ученых в Санкт-Петербурге была основана Петровская академия наук и искусств.
Эта межрегиональная общественная организация, задуманная как «альтернативная академия», предложила новый формат развития научных и творческих сообществ.
Сегодня академия насчитывает тысячи академиков и членов-корреспондентов, продолжая свою миссию в области науки и искусства.