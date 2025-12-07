«Вечер в Спа» в Петербурге: чем запомнилось 7 декабря в истории города

Какой след в истории города оставил этот день.

Этот день в истории России знаменуется разнообразными событиями, демонстрирующими трансформацию общества, культуры и государственности.

7 декабря — это дата, когда пересеклись страницы истории, повествующие как о строго регламентированных развлечениях петровской эпохи, так и о зарождении современных форм искусства, а также о появлении наград, чья значимость ощущалась веками.

1718 год: Жесткая рука Петра I и «обязательные» ассамблеи

В 1718 году Петр I, стремясь привить российскому дворянству европейские нравы, повелел проводить «ассамблеи» — собрания, ставшие предшественниками балов.

Император лично разработал правила, предписывающие обязательное участие не только мужчинам, но и их супругам.

Особую роль в обеспечении исполнения этих предписаний отводили верному сподвижнику Петра, камергеру Павлу Ягужинскому. Очевидцы вспоминали:

«Если Ягужинский повелевал выпить, то все обязаны были это сделать, даже если количество тостов и необходимость осушать бокалы за каждым из них выходили за всякие разумные пределы».

Таким образом, ассамблеи, обремененные принудительным потреблением алкоголя и танцами, превращались в тяжелую повинность, порой опасную для здоровья.

1769 год: Рождение легендарного Ордена Святого Георгия

Именно в 1769 году императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».

Этот знак отличия предназначался для офицеров, проявивших исключительную доблесть на поле боя или отдавших службе долгие годы.

Орден располагал четырьмя степенями, причем высшей, первой, наградили лишь 23 человека, а полным кавалером всех четырех степеней стали всего четверо.

Орден, упраздненный в 1917 году, был возрожден в современной России в 2000 году, вновь обретя статус высшей военной награды.

1901 год: Дебют российского конкурса красоты «Вечер в Спа»

В 1901 году в Михайловском манеже состоялось знаковое событие — первый в России конкурс красоты, названный «Вечер в Спа».

Вдохновленный международным состязанием, прошедшим в 1888 году на бельгийском курорте Спа, петербургский конкурс обещал зрителям незабываемое зрелище. Афиши зазывали:

«Только один вечер в Спа! В Михайловском манеже с благотворительной целью — первый в России конкурс красоты с выдачей премий!»

Победительницей с бриллиантовой брошью стала загадочная баронесса Л. Актриса Л. Яворская получила бриллиантовый браслет, а «шатенка в розовом декольте» — золотую медаль.

1919 год: Три театра обретают «академический» статус

В 1919 году три ведущих драматических театра Российской империи — Александринский, Мариинский и Михайловский — были удостоены почетного звания «Академический».

Эта награда стала признанием их исключительного вклада в развитие театрального искусства и культурного наследия страны.

1991 год: Зарождение Петровской академии наук и искусств

В 1991 году, на фоне приближающегося распада СССР, на съезде российских ученых в Санкт-Петербурге была основана Петровская академия наук и искусств.

Эта межрегиональная общественная организация, задуманная как «альтернативная академия», предложила новый формат развития научных и творческих сообществ.

Сегодня академия насчитывает тысячи академиков и членов-корреспондентов, продолжая свою миссию в области науки и искусства.