Эпиграмма ценой в язык: чем запомнилось 11 июня в истории Петербурга

За что флотского офицера сослали в Сибирь и как связана с этим история Исаакия?

11 июня — день, который оставил яркий след в истории Санкт-Петербурга. В этот день происходили события, оказавшие влияние на архитектурный облик города, его культурную жизнь и спортивные достижения. От освящения Исаакиевского собора до установления мирового рекорда в прыжках в длину — 11 июня хранит в себе множество интересных и порой трагических историй.

1802: Эпиграмма, стоившая языка

11 июня 1802 года Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Амвросий (в миру Андрей Иванович Подобедов), в высочайшем присутствии Александра I освятил «третий» Исаакиевский собор. Торжественное событие, которое должно было стать гордостью города, обернулось скандалом.

Здание по проекту Ринальди строилось очень долго, его закладка состоялась еще в 1768 году.

Наполовину мраморный, наполовину кирпичный собор не понравился светской публике. До наших дней сохранилась эпиграмма, приписываемая флотскому офицеру Акимову. Он попытался прикрепить листок со своим стишком к фасаду храма, но был арестован. Вот как звучит эпиграмма:

«Се памятник двух царств, Обоим им приличный, На мраморном низу Воздвигнут верх кирпичный».

За остроумие пришлось расплатиться. Офицеру отрезали язык и сослали в Сибирь.

Кстати, это было не единственное злословное стихотворение про Исаакий. Когда на соборе стали разбирать кирпичную кладку, воплощая в жизнь задумку Монферрана, горожане тут же написали следующую эпиграмму:

«Сей храм трех царствований изображение: Гранит, кирпич и разрушение».

1806: От благородных девиц до штаба революции

11 июня 1806 года состоялась торжественная церемония закладки Смольного института по проекту Джакомо Кваренги.

Здание строилось для благородных девиц, которые учились в помещениях Смольного монастыря. Переехать в новое здание институту удалось в 1808 году. Смольный институт стал центром образования для девушек из знатных семей.

В историю Смольный институт вошел еще и потому, что здесь располагался «штаб революции». Именно отсюда шло руководство октябрьским переворотом 1917 года. Здание стало свидетелем кардинальных перемен в истории России.

Кстати, известные смольнинские пропилеи, оформляющие парадный подъезд к зданию, появились только в 1924 году. Проект осуществили архитекторы Владимир Алексеевич Щуко и Владимир Георгиевич Гельфрейх.

1988: Вечное достижение петербургской легкоатлетки

11 июня 1988 года на Мемориале братьев Знаменских в Ленинграде, легкоатлетка Галина Чистякова установила мировой рекорд в прыжках в длину — 7 метров 52 сантиметра.

Тогда спортсменка боролась за путевку на Олимпиаду в Сеул и все возлагали на нее большие надежды. Но Галина накануне игр получила травму поэтому не смогла составить конкуренцию другим спортсменам и осталась без медали.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», трагическая случайность, лишившая спортсменку олимпийской медали.

Однако ее мировой рекорд не побит до сир пор.

Три истории, три эпохи, три судьбы

11 июня — день, который напоминает о богатой и разнообразной истории Санкт-Петербурга. Эпиграммы, политические перевороты и спортивные рекорды — все это сплелось в единый клубок событий, оставивших неизгладимый след в истории города.