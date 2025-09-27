От чуда техники до трагедии на Неве: что произошло 27 сентября в истории Петербурга

Вехи петербургской истории, уместившиеся в один день.

Этот день в истории Санкт-Петербурга оказался отмечен множеством значимых событий, от триумфальных открытий до трагических происшествий. Вспомним некоторые из них.

1801: первый велосипед и императорская милость

Именно 27 сентября 1801 года императору Александру I был представлен первый в мире велосипед. Его изобрел крепостной Ефим Артамонов, уроженец Прикамской земли.

Велосипед был впечатляющим зрелищем: «железный и был похож на двухколесную тележку с педалями и рулем, причем переднее колесо было почти в три раза больше заднего».

Артамонов проделал дальний путь из Нижнего Тагила, чтобы показать свое изобретение.

В знак признательности император даровал изобретателю и его потомкам свободу от крепостной зависимости.

1811: освящение Казанского собора — торжество веры и величия

Спустя десятилетие, 27 сентября 1811 года, в присутствии Александра I был освящен Казанский собор. Газета «Северная почта» восторженно писала о торжестве:

«Торжество сие происходило самым блистательным образом…».

Как пишет panevin.ru, освящение собора стало одним из самых ярких событий в жизни города.

1863: детские сады — забота о будущем

27 сентября 1863 года на Васильевском острове открылся первый в России детский сад. Его основала Софья Люгебиль, последовательница идей немецкого педагога Фридриха Фребеля.

Фребель считал, что «дети — это цветы жизни, и ухаживать за ними должны садовницы, то есть воспитательницы».

В садиках дети проводили время на природе, а родители могли получать консультации от педагогов.

Вскоре появились и бесплатные детские сады, а также общества, занимающиеся дошкольным образованием.

1988: музей династии Бенуа — дань искусству

27 сентября 1988 года в Петергофе открылся музей, посвященный выдающейся династии Бенуа.

Идея создания музея принадлежала внуку архитектора Николая Бенуа, известному художнику театра «Ла Скала» Николаю Александровичу Бенуа.

1991: трагедия на Неве

27 сентября 1991 года произошла авария, оставившая глубокий след в истории города. Танкер «Волго-нефть-269» врезался в строящийся Володарский мост