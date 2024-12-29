Вещи, от которых петербуржцам необходимо успеть избавиться перед Новым годом: 5 самых важных

Избавьтесь от них и впустите гармонию в свой дом.

Новый год — это не только праздник, но и символ нового начала. Подготовка к нему — идеальный момент для очищения дома и жизни от всего лишнего. Традиция расхламления существует во многих культурах и всегда направлена на создание пространства для нового.

В Японии проводят О-содзи — глубокую уборку, чтобы очистить дом от старой энергии. В Китае Чуньцзао символизирует привлечение удачи и благополучия. Даже в Италии выбрасывают вещи перед Новым годом, веря, что так можно «выбросить» старые проблемы.

Хотите начать год с чистого листа? Вот список вещей, которые точно пора убрать:

Сломанные вещи и испорченные предметы: старая техника, посуда со сколами, потрёпанная мебель. Они не только занимают место, но и создают негативный фон. Просроченные продукты и косметика: проверьте холодильник, кладовку и косметичку. От испорченного лучше избавиться сразу. Ненужные подарки: вещи, которые не приносят радости, можно подарить другим или отдать на благотворительность. Одежда, которую не носите: освободите место в гардеробе для обновок. Губки и полотенца: замените изношенные губки для посуды, старые полотенца и бельё.

Порядок в доме создаёт ощущение спокойствия и гармонии. А избавление от ненужного помогает не только освободить пространство, но и психологически настроиться на позитивные изменения в новом году. Начните с малого — и создайте уютную атмосферу для новых свершений!