Весной Петербург наводняют «мамонты»: вот как туристов разводят алчные местные

Петербург весной — это золотое время не только для путешественников, но и для предприимчивых личностей, которые отлично знают, как «разводить» туристов на деньги. Причём многие из этих схем — вовсе не мошенничество, а тонкий расчёт на спонтанность, эмоции и невнимательность гостей города.

Если вы собираетесь на прогулку по Дворцовой площади, Летнему саду или другим знаковым местам, держите кошельки крепче и будьте осторожны с импульсивными решениями. Собрали самые распространённые способы, как можно потратить больше, чем планировали — и не всегда осознанно.

Фотографы: бесплатное фото за 1000 рублей

Классическая схема для оживлённых туристических мест. Молодые люди с фотоаппаратами предлагают сделать вам пару стильных кадров. Кто-то решает, что это бесплатный фотопроект, кто-то просто не хочет отказывать — и вот уже позирует с видом на Казанский собор.

Но вскоре начинается самое интересное. Фотограф показывает снимки и объявляет, что за один кадр нужно заплатить 500–1000 рублей, а за пакет — и вовсе больше.

При отказе включается «режим жалости»: якобы рядом стоит суровый начальник, который оштрафует их, если они ничего не заработают. В особо настойчивых случаях могут даже пригрозить, что снимки удалят прямо у вас на глазах — если не заплатите.

Как избежать? Не вступать в контакт и сразу вежливо отказываться.

Фокус с бутылочкой: азарт — главный враг

Этот «аттракцион» встречается во многих городах, но в Петербурге он особенно популярен у туристов. Суть проста: бутылку нужно поставить в вертикальное положение с помощью удочки с петелькой. На глазах у всех фокусник справляется с задачей за секунду, а вот у остальных ничего не выходит.

Входной билет — 100 рублей за три попытки, а награда — 1000 рублей за победу. Вот только победителей нет. Почему? Скорее всего, на доске есть незаметная выемка, которая помогает хозяину аттракциона, а вот участники пытаются «поймать удачу» на ровной поверхности, где бутылка просто не стоит.

Мороженое и вода по цене обеда

Пожалуй, самый безобидный, но очень прибыльный способ заработать на туристах. В жаркие дни в Петербурге появляется множество точек с водой, мороженым и прохладительными напитками. И пока вы думаете, что покупаете обычный перекус, в чеке может появиться сумма, сравнимая со стоимостью полноценного обеда в ресторане.

Например, шарик мороженого может стоить 350–400 рублей за 100 грамм, но никто не гарантирует, что продавец аккуратно отмерит именно 100 грамм. Скорее всего, он щедро накинет порцию побольше, и в итоге один рожок «потянет» на 600–800 рублей.

А если берёте мороженое на двоих, то можете легко оставить 2000–2500 рублей, даже не осознав, как это произошло. Как избежать? Спрашивать конечную сумму перед покупкой или искать кафе, где цены фиксированы, отмечает петербурженка в Сети.

Вывод: развод или приятные эмоции?

Не все туристы злятся на такие сюрпризы — иногда лёгкий обман превращается в забавное приключение, которое приятно вспомнить. Да, за мороженое можно заплатить больше, чем рассчитывали, но если оно оказалось лучшим в жизни, то почему бы и нет?

Главное — быть внимательными и понимать, за что вы действительно хотите заплатить. А если попадёте на одну из подобных уловок, воспринимайте это с юмором — ведь в конечном счёте туристический опыт складывается не только из достопримечательностей, но и из неожиданных историй.