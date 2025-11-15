Видели ролик — ищите ярлык: в Госдуму вносят закон о маркировке видео, созданных ИИ

Депутаты планируют внести на рассмотрение Государственной думы пакет законодательных инициатив, связанных с использованием искусственного интеллекта в создании видеоматериалов, сообщает 78.ru.
Ключевым предложением является обязанность для владельцев социальных сетей, видеохостингов и других сайтов, где возможна публикация видео, отмечать ролики, созданные с помощью ИИ, специальной маркировкой. В пояснительной записке к проекту уточняется, что предполагается внесение изменений в действующий закон, регулирующий вопросы информации и информационных технологий.
Согласно инициативе, на протяжении всего просмотра таких видео зрителю должна быть видна надпись «Создано с использованием искусственного интеллекта» или «Сгенерировано ИИ».
Кроме видимой отметки, потребуется добавить информацию об этом в метаданные файла, где будут содержаться дата появления пометки и данные владельца платформы. Авторы законопроекта настаивают, что такая метка не должна пропадать даже при скачивании видеозаписи.
Второй документ предлагает ввести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях, определяющую ответственность за нарушение правил маркировки подобных видеоматериалов. За отсутствие требуемых пометок и сведений может грозить административное взыскание в следующих размерах:
- минимальный штраф 10 тысяч рублей,
- максимальный — 500 тысяч рублей.
Необходимость подобных изменений обосновывается возросшей популярностью роликов, частично или полностью созданных с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Подобные законопроекты, по мнению авторов, позволят избежать введения пользователя в заблуждение относительно природы видеоматериала.
