Винтовая лестница, призраки и ИИ: в Петербурге на одну ночь откроют двери, которые обычно заперты

Уникальная экскурсия в Михайловский замок состоится 16 мая.

Михайловский замок — самое загадочное место Петербурга. Именно здесь в 1801 году убили императора Павла I. Обычно многие залы закрыты для туристов, но в эту субботу всё изменится.

Русский музей запускает экскурсию «Тайны Михайловского замка». Гостей пустят в личные покои императора и Овальный кабинет. Состоится она 16 мая, сообщили в пресс-службе Русского музея.

Главная фишка — та самая винтовая лестница. Именно по ней заговорщики тайно пробрались к Павлу в роковую ночь.

Кстати, поговаривают, что призрак Павла до сих пор бродит по коридорам. Экскурсоводы обещают рассказать все городские легенды, связанные с этим местом. Сеансы начнутся с 14:30 и продлятся почти до полуночи.

Детективы в Эрмитаже

В этот же день Эрмитаж присоединится к «Ночи музеев». Тема года — «Загадки Эрмитажа». Главный музей страны превратится в огромную квест-комнату.

Вот что там будет интересного:

Искусственный интеллект. С помощью нейросетей посетители будут изучать мировые шедевры.

Тайны художников. Эксперты раскроют секреты картин Рафаэля и Дюрера.

Звездная тусовка. Директор музея Михаил Пиотровский встретится с известными блогерами. Они поспорят о том, как завлечь молодежь в музеи.

Танцы и музыка. В залах пройдут мастер-классы по танцам и концерты на фортепиано.

Для тех, кто любит тишину, это редкий шанс просто побродить по пустым залам Зимнего дворца. Также откроется выставка «особых» художников — людей с ментальными особенностями, которые видят мир иначе.

Как попасть и сколько стоит

Попасть на «Ночь музеев» в Эрмитаж можно совершенно бесплатно. Но есть один важный момент: билеты нужно оформить заранее на официальном сайте музея. Количество мест ограничено, а желающих всегда много.

Полезный совет: на экскурсии в Михайловский замок лучше приходить пораньше. Желающих увидеть «запретные» интерьеры обычно выстраивается целая очередь.

