«Не для толп и не для срывания яблок»: тайны Висячего сада петербургского Эрмитажа раскрыты

Опубликовано: 11 сентября 2025 19:01
«Не для толп и не для срывания яблок»: тайны Висячего сада петербургского Эрмитажа раскрыты
globallookpress/The State Hermitage Museum

Несмотря на возможность любоваться красотой сада из дворцовых окон, мечта прогуляться по его дорожкам остается несбыточной для большинства.

Висячий сад Эрмитажа — это место уникальное, окутанное тайной и недоступное для прямого посещения.

Петербуржцы часто жалуются из-за того, что красота остается закрытой для большинства.

"Сколько живу в Питере , уже 7 лет и закрыто всегда", — жалуется горожанин.

"Отдельных посетителей пускают и праздники устраивают", — пишут посетители.

Причины этого кроются не только в климате, но и в самой природе сада.

«Не только погода виновата»: три главные причины

“Во-первых, возле входов из Висячего сада нет тамбура и входной зоны, сразу начинается музейное пространство с живописными полотнами”, — объясняют в пресс-службе музея.

Эти произведения искусства требуют особого температурно-влажностного режима, и сырость, принесенная с сада, может им навредить.

“Сырость подействует губительно”, — предостерегают эксперты.

“Во-вторых, сад длиной 114 метров и шириной 17 метров… предназначался для прогулок только императорской семьи, приближенных и гостей”, — добавляет автор.

Сегодня же “количество посетителей Главного музейного комплекса может доходить до 20 тысяч в день в пиковый сезон”.

Дорожки сада “просто не выдержали бы такого многолюдья”.

“В-третьих, здесь немало плодовых деревьев, и плоды их выглядят весьма аппетитно”, — описывает сад источник.

Однако, “растительность сада проходит обработку от вредителей, так что даже съедобные плоды — несъедобны”.

Соблазн сорвать “яблоко” может привести к отравлению.

«Смотреть, но не трогать»: особая забота о саде

Таким образом, недоступность Висячего сада для прямого посещения — это комплексная мера, направленная на сохранение его уникальной атмосферы, хрупкой растительности и произведений искусства.

“Любоваться Висячим садом можно только из дворцовых помещений”, — заключает автор.

Красота требует бережного отношения и особого подхода, который не всегда совместим с массовым туризмом.

Ксения Пронина
