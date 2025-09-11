«Не для толп и не для срывания яблок»: тайны Висячего сада петербургского Эрмитажа раскрыты

Висячий сад Эрмитажа — это место уникальное, окутанное тайной и недоступное для прямого посещения.
Петербуржцы часто жалуются из-за того, что красота остается закрытой для большинства.
"Сколько живу в Питере , уже 7 лет и закрыто всегда", — жалуется горожанин.
"Отдельных посетителей пускают и праздники устраивают", — пишут посетители.
Причины этого кроются не только в климате, но и в самой природе сада.
«Не только погода виновата»: три главные причины
“Во-первых, возле входов из Висячего сада нет тамбура и входной зоны, сразу начинается музейное пространство с живописными полотнами”, — объясняют в пресс-службе музея.
Эти произведения искусства требуют особого температурно-влажностного режима, и сырость, принесенная с сада, может им навредить.
“Сырость подействует губительно”, — предостерегают эксперты.
“Во-вторых, сад длиной 114 метров и шириной 17 метров… предназначался для прогулок только императорской семьи, приближенных и гостей”, — добавляет автор.
Сегодня же “количество посетителей Главного музейного комплекса может доходить до 20 тысяч в день в пиковый сезон”.
Дорожки сада “просто не выдержали бы такого многолюдья”.
“В-третьих, здесь немало плодовых деревьев, и плоды их выглядят весьма аппетитно”, — описывает сад источник.
Однако, “растительность сада проходит обработку от вредителей, так что даже съедобные плоды — несъедобны”.
Соблазн сорвать “яблоко” может привести к отравлению.
«Смотреть, но не трогать»: особая забота о саде
Таким образом, недоступность Висячего сада для прямого посещения — это комплексная мера, направленная на сохранение его уникальной атмосферы, хрупкой растительности и произведений искусства.
“Любоваться Висячим садом можно только из дворцовых помещений”, — заключает автор.
Красота требует бережного отношения и особого подхода, который не всегда совместим с массовым туризмом.