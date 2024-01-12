Вкуснятина из ничего: вот как приготовить халву из манки по узбекскому рецепту

Если в доме закончились сладости, не спешите отправляться за ними в магазин. Вкусный и необычный десерт можно легко приготовить дома из манки.
Для халвы по узбекскому рецепту понадобятся:
- манка — 1 ст.,
- вода — 1 ст.,
- сахар — 1 ст.,
- масло сливочное — 100 г.
Сахар нужно смешать в одной кастрюле с водой и поставить посуду на огонь. Затем требуется растопить сливочное масло на сковороде, а после высыпать манку и обжаривать на среднем огне около семи минут до тех пор, пока она не потемнеет. Далее нужно влить к крупе воду и помешивать до загустения.
Готовую массу нужно выложить на плоскую тарелку и отправить остужаться, передает автор Дзен-канала Aziza Gotovit. Потом нужно немного придавить края вилкой и вновь отправить в холодильник. Через 20 минут десерт можно нарезать.
Источник фото: Дзен-канала Aziza Gotovit
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