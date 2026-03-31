Вкусный суп из овощей на Великий пост: польза и аромат в одной тарелке - на готовку 30 минут

Без первых блюд сложно представить полноценный рацион питания человека. Даже в период Великого поста. Автор блога "Вкусный пост" поделился рецептом ароматного, полезного и сытного овощного супа.

Ингредиенты:

цветная капуста - 200 гр;

рис - 2 ст. ложки;

картофель - 3 шт.;

лук репчатый - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

болгарский перец - 1 шт.;

помидоры - 1 шт.;

подсолнечное масло - 3 ст. ложка;

овощной бульон (или вода) - 1.3 л;

соль и зелень - по желанию.

Приготовление:

1. В первую очередь доведите бульон до кипения. Пока он закипает, очистите картофель, промойте и нарежьте его на небольшие кусочки — кубики или брусочки, как вам удобнее. Рис тщательно промойте до прозрачной воды. Затем отправьте картофель и рис в кипящий бульон, уменьшите огонь до среднего и варите под крышкой примерно 10 минут, оставив небольшую щель для выхода пара.

2. Пока варятся основные ингредиенты, подготовьте остальные овощи: очистите лук и морковь, болгарский перец разрежьте пополам и удалите семена. Все овощи промойте и обсушите, затем нарежьте кубиками. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте подготовленные овощи на сильном огне, постоянно помешивая, чтобы они равномерно подрумянились.

3. Помидор промойте и нарежьте мелкими кубиками, цветную капусту разделите на маленькие соцветия. Когда картофель и рис будут почти готовы, добавьте в кастрюлю капусту и варите еще около пяти минут.

4. После этого положите в суп обжаренные овощи и помидоры, посолите по вкусу и дайте покипеть на слабом огне еще пять минут. В самом конце добавьте мелко нарезанную зелень — отлично подойдут петрушка, укроп и молодой зеленый лук.

Ранее портал "Городовой" поделился рецептом простой и вкусной закуски на ужин.