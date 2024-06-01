Не только белоснежные храмы: что еще посмотреть в Суздале за пару дней

Суздаль называют жемчужиной Золотого кольца России, который посещают более двух миллионов человек в год. Это небольшой город с богатой историей, белоснежными церквями и интересными музеями. Сюда обязательно нужно приехать хотя бы на выходные, чтобы окунуться в колоритную русскую культуру с головой. Пары дней хватит, чтобы оценить местные красоты по достоинству.

Главные достопримечательности

Сердцем города несомненно является Суздальский Кремль с его белоснежными стенами и тысячелетней историей. Вам точно понравится строение даже с точки зрения архитектуры. На территории располагаются Собор Рождества Пресвятой Богородицы, это самая древняя постройка XII века, и Архиерейские палаты — уникальный памятник русского зодчества. Берите с собой фотоаппарат.

Источник фото: Legion-Media

Торговая галерея тоже является достопримечательностью Суздаля. Там еще в конце XIX века люди продавали товар, который привозили по Волге. Купцы вели жаркие споры и заводили нужные знакомства, жизнь кипит там и по сей день.

Сделайте несколько красивых снимков на Ильинском лугу. Он находится недалеко от Кремля. Пейзаж там просто необыкновенный. Но не думайте, что кроме красивой травы и цветов там больше ничего нет. Там проложены экотропы, ведущие по липовой аллеи. Ведет дорожки, кстати, и к месту обитания косуль. И обязательно прокатитесь по реке Каменке на речном трамвайчике. Во время пути внимательно смотрите по сторонам. Вы увидите десятки красивых мест.

Интересные музеи и храмы

Музеев в Суздале предостаточно. Сходить можно в Музей «Дом кино». На территории города было снято множество кинолент, поэтому гордиться там точно есть чем. Вы увидите реквизиты, одежду советских артистов, узнаете интересные факты о съемочном процессе.

Загляните и в этнодеревню-музей «Щурово городище». Поселение с избами, зернохранилищем, кузницей, молотильней было построено в 2008 году для фильма «Царь». Так оно там стоять и осталось, привлекая новых туристов.

Источник фото: Legion-Media

Ознакомиться с историей города можно в Музее деревянного зодчества и крестьянского быта. Бревенчатые избы, построенные без единого гвоздя, вас точно впечатлят. Загляните в гости в Усадьбу Марьи Искусницы. На территории музея расположены интересные декорации, вам споют частушки под балалайку и покажут спектакль.

Суздаль славится своими церквями, так что вы можете посетить Спасо-Евфимиев, Покровский, Александровский, Ризоположенский женский монастыри. Сходите и в Воскресенскую и Кресто-Никольскую, Никольскую деревянную и Успенская церкви.

Источник фото: Legion-Media