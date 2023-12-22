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Вместо майонеза используйте эту намазку: бутерброды со шпротами не узнаете

Вместо майонеза используйте эту намазку: бутерброды со шпротами не узнаете
Рецепт намазки для бутербродов со шпротами

По-другому готовить больше на захотите.

В классические бутерброды со шпротами идет обычная намазка из майонеза и чеснока. Гостей такими яствами не удивить. А вот с плавлеными сырками получится добиться совершенно нового вкуса, который всем придется по душе.

Вам понадобятся:

  • яйца — 3 шт.,
  • корнишоны — 5–6 шт.,
  • плавленые сырки — 180 г,
  • пучок петрушки,
  • майонез — 2 ст. л.

С помощью блендера измельчите все перечисленные ингредиенты. Чтобы бутерброды получились еще и красивыми, переложите смесь в кондитерский мешок и только потом нанесите на поджаренный хлеб. Сверху выложите шпроты и получайте удовольствие, передает Telegram-канал «Рецепты для ленивых».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Кулинария Рецепты
22 декабря 2023 09:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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