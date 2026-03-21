Вместо надоевшей петунии - 4 роскошных цветка, растут пышным ковром и выносливее сорняка

Петунии - одни из самых популярных цветов среди российских садоводов. Несмотря на разнообразие сортов, и они могут со временем наскучить. Автор блога «Вдали от города» призналась, что долгие годы выращивала петунии, но, желая добавить разнообразия в ландшафт, в прошлом сезоне решила заменить привычные петунии новыми однолетниками. Эксперимент, по ее словам, удался. Выбранные на замену растения не только не уступали петуниям в декоративности, но и превзошли их по ряду качеств.
Что посадить вместо петунии:
- Бегония. Шикарные махровые цветы, напоминающие маленькие розы, эффектно контрастируют с тёмно-зелёной листвой. Вынослива, не боится дождей, цветёт непрерывно весь сезон и не требует особого ухода.
- Калибрахоа. Компактные цветки образуют пушистое облако, длинные побеги (до 1,5 м) создают эффект зелёного водопада. Не боится жары и засухи, отцветающие бутоны не нужно удалять.
- Настурция. Яркие оранжевые и красные цветы, похожие на фонарики. Семена сеют прямо в грунт, растение быстро разрастается, укрывая почву живым ковром.
- Цинния. Отличается стойкостью к вредителям. Гибридные сорта образуют аккуратные кустики до 50 см, обильно покрытые цветами. Срезанные циннии стоят в вазе 2–3 недели, не теряя яркости.
В комментариях к посту другой садовод поделилась, что ее опыт ровно противоположный.
«А мы как раз решили расстаться с бегонией и настурцией насовсем. Бегонию в полном цвету сожрали птицы, а настурция в подметки не годится петуниям, тем более, что петуний огромное множество для любых задумок».
Автор признаёт, что петуния остаётся прекрасным выбором для сада, но тем, кто хочет освежить участок и попробовать что-то новое, она советует обратить внимание на бегонию, калибрахоа, настурцию и циннию. Бархатцы — тоже любимцы автора — останутся в саду. Они не только украшают участок, но и отпугивают вредителей, улучшают почву и могут служить сидератом.
