Вместо пюре готовлю картошку в молоке - вкус шедевральный: незаменима для ужина
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Вместо пюре готовлю картошку в молоке - вкус шедевральный: незаменима для ужина

Опубликовано: 30 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Рецепт вкуснейшей картошки в молоке 

Устали от привычных гарниров? Хотите удивить близких чем-то особенным, но при этом простым в приготовлении? Эксперты портала "Гастроном" предлагают рецепт картошки в молоке – блюда, которое покорит сердца даже самых искушенных ценителей кулинарии. Нежный картофель, ароматный лук, пикантный чеснок и сливочный соус, запеченные до золотистой корочки под слоем сыра – настоящий шедевр, который украсит любой стол.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • лук – 2 головки;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • молоко – 200 мл;
  • сливочное масло – 50 г;
  • соль, перец, сыр – по вкусу.

Приготовление:

1. Подготовка овощей. Картофель тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими кружочками. Лук нашинкуйте полукольцами, а чеснок мелко порубите.

2. Формирование блюда. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выкладывайте слоями картофель, лук, чеснок, приправляя каждый слой солью и перцем.

3. Заливка и запекание. Молоко доведите до кипения и залейте им картофель. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

4. Финальный штрих. Снимите фольгу, добавьте оставшееся сливочное масло и запекайте еще 30 минут. За 10 минут до готовности посыпьте блюдо тертым сыром.

Подавайте горячим, наслаждаясь румяной корочкой и нежным ароматом. Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить вкусный салат из пекинки и кукурузы.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
