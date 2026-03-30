Вместо пюре готовлю картошку в молоке - вкус шедевральный: незаменима для ужина

Устали от привычных гарниров? Хотите удивить близких чем-то особенным, но при этом простым в приготовлении? Эксперты портала "Гастроном" предлагают рецепт картошки в молоке – блюда, которое покорит сердца даже самых искушенных ценителей кулинарии. Нежный картофель, ароматный лук, пикантный чеснок и сливочный соус, запеченные до золотистой корочки под слоем сыра – настоящий шедевр, который украсит любой стол.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

лук – 2 головки;

чеснок – 2 зубчика;

молоко – 200 мл;

сливочное масло – 50 г;

соль, перец, сыр – по вкусу.

Приготовление:

1. Подготовка овощей. Картофель тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими кружочками. Лук нашинкуйте полукольцами, а чеснок мелко порубите.

2. Формирование блюда. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выкладывайте слоями картофель, лук, чеснок, приправляя каждый слой солью и перцем.

3. Заливка и запекание. Молоко доведите до кипения и залейте им картофель. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

4. Финальный штрих. Снимите фольгу, добавьте оставшееся сливочное масло и запекайте еще 30 минут. За 10 минут до готовности посыпьте блюдо тертым сыром.

Подавайте горячим, наслаждаясь румяной корочкой и нежным ароматом. Приятного аппетита!

